Le notizie di oggi: In corso battaglia di terra a Gaza. Bangkok cancella il visto per turisti da India e Taiwan. Discount sud-coreano ritira 53mila ciabatte in plastica per sostante chimiche tossiche. Due anni di carcere per quattro ex leader studenteschi dell’Università di Hong Kong. Le montagne del Nepal hanno perso in 30 anni un terzo dei ghiacciai. Sul versante turco del monte Ararat tracce di acqua marina di oltre 5mila anni, possibile prova del diluvio universale biblico. Naval'nyj e detenuti politici in sciopero della fame ieri nella Giornata dedicata ai prigionieri di coscienza.

MYANMAR

Sono almeno cinque le vittime civili, fra le quali tre bambini, dei bombardamenti dell’artiglieria dell’esercito birmano nel centro del Paese. Fonti locali riferiscono che le truppe di stanza a Pakokku, nella regione di Magway, hanno attaccato il 29 ottobre due villaggi con armi pesanti, centrando anche un monastero a Kan Yat Gyi e ferendo cinque sfollati, centinaia le persone in fuga.

ISRAELE - PALESTINA

In corso battaglia di terra a Gaza. In 24 ore l’esercito israeliano afferma di aver colpito 300 obiettivi di Hamas nella Striscia. Il premier Benjamin Netanyahu respinge ogni ipotesi di trattativa e afferma che questo è “il momento della guerra”. Ad oggi sono 31 i reporter uccisi: 26 palestinesi e 4 israeliani. Colpite anche postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, in risposta al lancio di mortai. Ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas, Nasim Abu Ajina, che ha diretto “il massacro dello scorso 7 ottobre nel kibbutz Erez e nel Moshav di Netiv HaAsara”.

COREA DEL SUD

Il discount di casalinghi Daiso ha richiamato 53mila paia di ciabatte da bagno in plastica, per i livelli potenzialmente pericolosi di sostanze chimiche tossiche. In vendita da ottobre 2022, i prodotti risultano contenere una quota eccessiva di piombo, cadmio e ftalati, sostanza usata per aumentarne la durata. Le tre sostanze presentano rischi per la salute, in particolare dei bambini.

THAILANDIA - TAIWAN - INDIA

Bangkok toglie i visti sui turisti provenienti da India e Taiwan a partire dal mese prossimo sino a maggio 2024, per rafforzare il settore con l’arrivo dell’alta stagione e alimentare le casse dello Stato. Da settembre un provvedimento analogo aveva riguardato i cittadini cinesi, principale mercato pre-pandemia con 11 milioni dei 39 milioni di arrivi registrati nel 2019, anno record.

HONG KONG

Quattro ex leader studenteschi dell’Università di Hong Kong sono stati condannati ieri a due anni di carcere per istigazione alla violenza, avendo “elogiato” un uomo che aveva accoltellato un agente di polizia prima di uccidersi nel 2021. Kinson Cheung, Charles Kwok, Chris Todorovski e Anthony Yung sono “colpevoli” di aver espresso in una mozione “profonda tristezza” per il suicidio.

NEPAL - ONU

Secondo il segretario generale Onu in 30 anni le montagne del Nepal hanno perso quasi un terzo dei ghiacciai. La temperatura terrestre è aumentata in media di 0,74 gradi negli ultimi 100 anni, ma il riscaldamento nell’Himalaya è stato ancora superiore. I ghiacciai del Nepal, incastrato fra Cina e India, si sono sciolti il 65% più velocemente nell’ultimo decennio rispetto a quello precedente.

TURCHIA

Sul versante turco del monte Ararat sono state rinvenute tracce di acqua marina, argilla e resti di organismi marini vecchi di almeno 5.500 anni. A dare l’annuncio sono gli scienziati di tre università turche, dopo aver raccolto decine di campioni nell’area della cosiddetta “anomalia dell’Ararat” che confermerebbero i racconti biblici sull’Arca di Noè e il diluvio universale.

RUSSIA

Su iniziativa di Aleksej Naval'nyj, diversi prigionieri politici nelle carceri e lager russi hanno promosso uno sciopero della fame il 30 ottobre nella Giornata dedicata ai prigionieri di coscienza. All’iniziativa hanno aderito Vladimir Kara-Murza, Ilja Jashin, Vadim Ostanin, Daniel Kholodnyj, Lilja Chanysheva, Mikhail Krieger e molti altri. I detenuti per motivi politici sono oltre 600.

UZBEKISTAN

Il tribunale di Fergana in Uzbekistan ha iniziato la discussione della causa intentata contro il blogger Olimzhon Khajdarov. Egli è accusato di ricatti economici nei confronti di diverse imprese, a cui chiedeva forti pagamenti per escludere la pubblicazione di materiali compromettenti nei loro confronti, che grazie alla sua notorietà le avrebbero distrutte.