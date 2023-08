di Nirmala Carvalho

Vasai (AsiaNews) - A pochi giorni dalla festa dell’Indipendenza - che in India si celebra il 15 agosto - un attacco vandalico ha colpito la chiesa di San Gonsalo Garcia a Vasai, nello Stato del Maharashtra. Nel tardo pomeriggio di venerdì 11 agosto il parroco p. Peter Almeida entrando in chiesa l’ha trovata devastata con un'opera d'arte sull'altare distrutta, la statua della Madonna gettata a terra e danneggiata, la cattedra e il fonte battesimale spostati, tutti i libri sparsi sul pavimento.

“Abbiamo presentato una denuncia alla stazione di polizia di Vasai – racconta p. Almeida ad AsiaNews - che è arrivata immediatamente. Avendoci chiesto di non toccare nulla, ho annullato la Messa del venerdì sera e ho inviato un messaggio ai fedeli. La nostra gente, tuttavia, si è radunata fuori dai cancelli, ha iniziato a pregare e molti piangevano. Tutto è stato poi ripristinato e da sabato abbiamo sono riprese le celebrazioni”.

L'arcivescovo di Vasai mons. Felix Machado ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui condanna l’episodio. “Sono consapevole - scrive – della ferita provocata ai sentimenti religiosi dei fedeli cattolici della parrocchia e della diocesi di Vasai. Sono stato in contatto con il Commissario di Polizia e posso assicurarvi – aggiunge - che sotto la loro abile guida il dipartimento di polizia è impegnato totalmente nelle indagini; vi esorto a mantenere la pace e l'armonia nel nostro quartiere, e vi esorto anche ad astenervi dal sospettare o incolpare qualcuno in particolare, o a impegnarvi nella diffusione di voci sui social media o a fare dichiarazioni infondate in pubblico. Vi imploro soprattutto a pregare per l'armonia e la pace nella società”.