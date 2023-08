Le notizie di oggi: un'alpinista norvegese è stata criticata per non aver soccorso uno sherpa. Continua a traballare l'economia cinese. In Myanmar la giunta golpista ha riarrestato una donna che gestiva enti di beneficenza. L'India vuole rivedere le leggi del codice penale ereditate dalla colonizzazione. La Russia ha offerto a un professore un contratto da lavapiatti.

MALAYSIA

Si tengono oggi le elezioni in sei Stati della Malaysia dopo due settimane di feroce campagna elettorale. Quasi 9,7 milioni di elettori sono chiamati a votare per 245 seggi delle assemblee statali a Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan e Terengganu. Secondo i sondaggi dovrebbe restare invariata l’attuale situazione, con la coalizione Pakatan Harapan del primo ministro Anwar Ibrahim e il suo alleato del governo di unità Barisan Nasional che rimarranno al potere in Selangor, Penang e Negeri Sembilan mentre l'alleanza di opposizione Perikatan Nasional manterrà il governo statale di Kedah, Kelantan e Terengganu.

MYANMAR

La presidente di un ente di beneficenza con sede a Mandalay è stata nuovamente arrestata dal regime militare del Myanmar dopo essere stata liberata dal carcere circa due mesi fa in virtù di un'amnistia. Ma Shwe Mahar Nwe guida diverse associazioni, tra cui una di donatori di sangue e ha passato in carcere circa due anni, arrestata mentre raccoglieva donazioni per campi profughi e orfanotrofi. La famiglia ha detto di non sapere dove si trovi e di non aver ricevuto sue informazioni.

CINA

Country Garden, uno dei più grandi promotori immobiliari della Cina, ha avvertito che potrebbe perdere fino a 7,6 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, ultimo segnale di difficoltà economica per Pechino dopo che questa settimana i dati ufficiali hanno mostrato che la Cina è scivolata nella deflazione per la prima volta in più di due anni. Le azioni di Country Garden Holdings sono scese di oltre il 5% negli scambi di Hong Kong ieri.

INDIA

Il governo indiano ha presentato tre progetti di legge alla camera bassa del parlamento volti a rivedere alcune leggi penali dell'era coloniale che vanno dal reato di sedizione al rafforzamento della protezione di donne e minore. I critici sostengono che il processo penale diventerà più complesso, mentre coloro che sono a favore delle modifiche affermano la necessità di un dibattito sulla riforma e di un nuovo livello di trasparenza nei codici penali.

HIMALAYA

Un’alpinista norvegese è stata di recente criticata per non aver soccorso uno sherpa morente durante la scalata del K2 mentre stava cercando di terminare l’impresa nel minor tempo possibile. Kristin Harila, 37 anni, a fine luglio ha terminato la scalata delle 14 montagne più alte del mondo in 92 giorni, meno della metà del tempo del record precedente. Ma la diffusione di alcuni video mostra che non ha soccorso il portatore pakistano Mohammed Hassan e lei e il suo team sono passati oltre il corpo immobile nella neve.

RUSSIA

La Scuola superiore di economia di Mosca ha proposto al famoso professore Igor Lipsits, uno dei fondatori dell’università nel 1993, un contratto da ragioniere e lavapiatti, in seguito al quale egli ha dato le dimissioni. Negli anni ’90 fu autore di vari manuali di management e marketing oggi considerati troppo liberali, esclusi dalla lista dei materiali ammessi per gli studi fin dal 2019 in quanto “non aiutano a sviluppare l’amore per la Patria”.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del comitato per gli esteri del Congresso Usa, Robert Menendez, ha rivolto un appello al Kirghizistan, che ha scelto di non rifiutare il re-export delle merci da Cina, Ue, Turchia e altri Paesi verso la Russia nonostante il rischio di sanzioni secondarie, a differenza di altri Paesi dell’Asia centrale, e il presidente Žaparov ha parlato di “inaccettabili pressioni”.