Le altre notizie di oggi: gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla giunta golpista birmana, ma senza colpire i progetti principali. In Cina almeno 31 persone sono morte per un'esplosione in un ristorante. Il presidente sudcoreano è arrivato oggi in Vietnam. Il Pakistan concederà il porto di Karachi agli Emirati in cambio di fondi di emergenza. L’arcivescovo cattolico di Mosca intervistato da Ria Novosti sulle iniziative di pace del Vaticano.

MALAYSIA

Ieri la Camera alta del Parlamento della Malaysia ha approvato un terzo disegno di legge, che prende il nome di emendamento sulla salute mentale, per depenalizzare i tentativi di suicidio. Il giorno prima erano stati votati altri due provvedimenti. La normativa ha lo scopo di autorizzare gli ufficiali di polizia a salvare le vittime che stanno tentando il suicidio, un atto che non verrà più giudicato secondo la procedura penale, hanno spiegato alcuni deputati.

MYANMAR – STATI UNITI

Gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni contro il ministero della Difesa del Myanmar e due banche (la Myanmar Foreign Trade Bank e la Myanma Investment and Commercial Bank) utilizzate dalla giunta militare per acquistare armi in valuta estera. Tuttavia i provvedimenti non prendono di mira i progetti per l’estrazione di gas, che sono la principale fonte di entrate per i militari golpisti.

COREA DEL SUD – VIETNAM

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è arrivato oggi ad Hanoi per una visita ufficiale di tre giorni in cui verrà discussa la cooperazione economica tra i due Paesi. La delegazione di Yoon è composta da oltre 200 persone legate al mondo del business o delle aziende coreane. Il Vietnam è il terzo partner commerciale della Corea del Sud.

CINA

Nove persone sono state arrestate in seguito all’esplosione in un ristorante di Yinchuan, nel nord-ovest della Cina, che ha causato almeno 31 morti, probabilmente a causa di una fuga di gas. Tra le persone in custodia c’è anche il proprietario del locale. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un’indagine e "sforzi a tutto campo" nelle operazioni di soccorso.

PAKISTAN – EMIRATI ARABI UNITI

Il Pakistan ha istituito un comitato per negoziare un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, a cui verrà concesso l’utilizzo del porto di Karachi in cambio di fondi di emergenza dopo che è scaduto l’accordo con il Fondo monetario internazionale per ricevere finanziamenti. Si tratta della prima transazione intergovernativa autorizzata da una legge approvata lo scorso anno per raccogliere fondi di in una situazione di profonda crisi economica caratterizzata da un’inflazione record, squilibri fiscali e scarse riserve.

GEORGIA

Nei primi mesi del 2023 la Georgia ha conquistato il primo posto per le importazioni in Russia di vino da tavola, superando l’Italia per la prima volta in 30 anni grazie alla maggiore facilità di pagamenti, contratti e trasporti, con una crescita del 64% fino a 24 milioni di litri contro i 23 italiani, anch’essi comunque in crescita, come i vini di Spagna, Francia e Portogallo.

RUSSIA

L’arcivescovo cattolico di Mosca, mons. Pezzi, ha rilasciato un’intervista a Ria Novosti, per sostenere l’importanza delle iniziative di pace del Vaticano con la missione del card. Zuppi, e assicurare la lealtà alle politiche del governo russo da parte della comunità cattolica, che in tutto il Paese conta “circa un milione di battezzati”.