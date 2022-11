Le altre notizie del giorno: il presidente Yoon vuole rendere la Corea del Sud il quarto esportatore di armi al mondo, a Taiwan i candidati alle elezioni locali si fanno fotografare con la verdura, la Spagna ha concesso oltre 100mila visti ai cittadini russi, in Afghanistan sono tornate anche le fustigazioni pubbliche, in Pakistan il premier ha nominato il nuovo capo dell'esercito.

MALAYSIA

Anwar Ibrahim è il nuovo primo ministro della Malaysia, e presterà giuramento alle 17 (ora locale). La nomina da parte del re Abdullah mette fine a giorni di stallo dopo le elezioni del 19 novembre. Il suo partito, il Pakatan Harapan, non ha ottenuto un numero sufficiente di seggi per governare da solo ma non è ancora chiaro con quale schieramento entrerà in coalizione.

COREA DEL SUD

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha intenzione di aumentare le esportazioni di armi e produrre tecnologie di difesa all'avanguardia per rendere la Corea del Sud il quarto esportatore mondiale di armi al mondo dopo Stati Uniti, Russia e Francia. Queste dichiarazioni arrivano quattro mesi dopo che la Corea del Sud ha concluso il suo più grande accordo di sempre con la Polonia, che riceverà obici e carri armati.

TAIWAN

I candidati alle elezioni taiwanesi hanno la mania di farsi fotografare con cesti di verdure, ma perché? Ha a che fare con la passione per le parole omofone –pronunciate in maniera identica, ma con significato diverso. L'aglio suona come la parola “scelto”. Il ravanello daikon (tsai-tao) si pronuncia in maniera simile quasi come “buona fortuna”, mentre l'ananas significa “prosperità”. Le elezioni locali a Taiwan si terranno questo fine settimana.

MYANMAR – INDIA

Vinay Mohan Kwatra, segretario degli affari esteri indiano, ha fatto visita al capo della giunta golpista birmana Min Aung Hlaing a Naypyitaw nei giorni scorsi. Secondo la stampa di Stato birmana i due, nonostante le sanzioni imposte al regime birmano, hanno parlato di un eventuale scambio diretto tra kyat e rupia per favorire una maggiore cooperazione bilaterale in termini di commercio e investimenti.

AFGHANISTAN

I talebani hanno frustato pubblicamente 12 persone, tra cui diverse donne accusate di adulterio, sodomia e furto. La fustigazione è avvenuta nello stadio sportivo provinciale della città di Pul-e-Alam, provincia di Logar, dove la gente si era radunata per assistere. Ai giornalisti non è stato permesso seguire l’evento e coloro che hanno tentato di diffondere foto o video sono stati arrestati.

PAKISTAN

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha nominato il tenente generale Asim Munir capo dell'esercito. Munir, già a capo dell’intelligente, sostituirà dopo sei anni il generale Qamar Javed Bajwa. La sua nomina arriva in un momento di tensione con l'ex primo ministro Imran Khan, che accusa l'esercito di aver avuto un ruolo nella sua cacciata dal governo ad aprile di quest’anno.

CINA – RUSSIA

Le esportazioni dalla Cina in Russia nel 2022 hanno visto un notevole aumento, circa il 13% rispetto all’anno precedente, per oltre 60 miliardi di dollari. Arrivano soprattutto macchinari, camion e gomme da strada, ma sono calate sensibilmente le forniture di smartphone e computer, e in generale delle tecnologie più avanzate.

SPAGNA – RUSSIA

La Spagna ha concesso nel 2022 oltre 100mila visti Schengen a cittadini russi, tre volte di più dell’anno precedente, nonostante le restrizioni sanzionatorie, per ragioni commerciali e turistiche, anche se dal governo di Madrid non vengono commenti su questa circostanza, tranne quelli ufficiosi che collegano l’aumento ai rifiuti dei visti nei Paesi baltici.