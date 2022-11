Le altre notizie del giorno: Kim Jong-un è apparso per la prima volta con la figlia di cui non si era certi dell'esistenza, la first lasy sudcoreana è criticata dall'opposizione per voler assomigliare a personalità del passato, l'India ha lanciato un razzo prodotto da una start-up privata, in Afghanistan più di 28 milioni di persone sono a rischio carestia, la Russia vuole convincere i propri cittadini ad adottare bambini ucraini deportati.

MALAYSIA

I cittadini della Malaysia oggi sono chiamati alle urne per le elezioni generali, ma in alcune regioni sono previste intense piogge fino al primo pomeriggio. Sui social sono state diffuse immagini di persone in coda al seggio con l’acqua alle ginocchia. Le alluvioni potrebbero impedire a molte persone di votare. Secondo alcuni sondaggi il leader dell’opposizione Anwar Ibrahim è dato come favorito ma difficilmente otterrà la maggioranza parlamentare per governare.

THAILANDIA

Gli Stati Uniti aiuteranno la Thailandia a sviluppare l’energia nucleare per combattere il cambiamento climatico. Lo ha annunciato questa mattina la vicepresidente statunitense Kamala Harris durante un incontro Apec, affermando che i reattori che verranno costruiti sono piccoli e affidabili, e non necessitano dell’intervento umano per spegnersi in caso di emergenza.

COREA DEL NORD

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è apparso per la prima volta con la figlia al fianco, confermando le voci sulla sua esistenza. La ragazza, che dovrebbe chiamarsi Kim Chu-ae e avere tra i 12 e i 13 anni, si è unita al padre in occasione di un test missilistico verificatosi ieri. Secondo gli esperti il leader intende comunicare al mondo che il controllo sul Paese continuerà con la quarta generazione della famiglia Kim.

COREA DEL SUD

La first lady della Corea del Sud, Kim Keon-hee, è stata criticata dall’opposizione per aver rifiutato di partecipare a un evento culturale durante il summit Asean ed essere invece andata a far visita a un ragazzo malato di cuore in ospedale. Secondo alcuni la moglie del presidente Yoon Suk-yeol ha tentato di impersonare Audrey Hepburn nel 1992 in Somalia. Le foto che sono state diffuse la ritraggono mentre guarda in lontananza e si ha l’impressione che sia tutta una messa in scena.

INDIA

Questa mattina è stata completata con successo la missione Prarambh, che prevedeva il lancio di un razzo sviluppato dalla start-up Skyroot. Il Vikram-S (chiamato così in onore del fondatore del programma spaziale indiano) ha volato per 80km ed è poi precipitato nel Golfo di Bengala. Il governo indiano ha favorito lo sviluppo di un’industria spaziale privata per compiere lanci aerospaziali a prezzi estremamente bassi. La missione indiana su Marte del 2014, per esempio, era costata solo 74 milioni di dollari.

AFGHANISTAN

Con l’arrivo dell’inverno in Afghanistan “più di 28 milioni di persone - due terzi dell'intera popolazione - avranno bisogno di assistenza umanitaria, rispetto ai 18 milioni di solo due anni fa”. Lo ha dichiarato Joyce Msuya, assistente del segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. “Sono già 20 milioni le persone in crisi o a un livello di emergenza di insicurezza alimentare”. Dopo la presa di potere dei talebani ad agosto dell’anno scorso, l'Afghanistan è diventato uno dei Paesi con il più alto numero di persone al mondo a rischio carestia.

RUSSIA – UCRAINA

In Russia è in atto una propaganda esplicita dell’adozione forzata dei bambini ucraini deportati da parte delle famiglie russe, con la diffusione di un documentario in varie puntate dedicate ai bambini del Donbass già adottati, di cui ne sarebbero stati evacuati in Russia oltre 150 mila (mentre per gli ucraini sono tra 6 e 8 mila).

IRAN – RUSSIA

La Camera di commercio di Teheran ha proposto dei “modelli alternativi” di relazioni commerciali con la Russia per evitare le sanzioni secondarie, creando una holding apposita per l’export, acquistando quote dei porti di Makhačkala o Volgograd, o facendo un consorzio con l’India per l’estrazione del gas nella zona del Caspio.