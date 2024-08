Le notizie di oggi: autobus di pellegrini sciiti pakistani si ribalta in Iran, 28 morti. Condanne complessive per 4,4 milioni di anni di carcere per gli uiguri in Cina. A un anno dall'inizio del rilascio delle acque di Fukushima la Corea del Sud rende noto che nessun test ha rivelato rischi per la radioattività nel proprio mare e nel pescato. Il parlamento ucraino vieta attività della Chiesa ortodossa legata al patriarcato di Mosca.

INDIA-MALAYSIA

India e Malaysia hanno rilanciato le loro relazioni con la visita del primo ministro malese Anwar Ibrahim a New Delhi. I rapporti si erano inaspriti nel 2019 quando l'allora premier malese Mahathir Mohamad aveva condannato le scelte di Modi sul Kashmir e sul Citizenship (Amendment) Act. "Abbiamo deciso che eleveremo la nostra cooperazione al livello di Partenariato strategico globale", ha affermato il primo ministro indiano Narendra Modi ieri dopo i colloqui.

PAKISTAN-IRAN

Un autobus che trasportava pellegrini sciiti pakistani si è ribaltato nell'Iran centrale, uccidendo 28 passeggeri e ferendone altri 23. L'incidente è avvenuto nella provincia centrale iraniana di Yazd ed è stato causato da un difetto tecnico nel sistema frenante dell'autobus. Milioni di musulmani sciiti stanno attualmente prendendo parte al pellegrinaggio di Arbaeen nel governatorato di Karbala in Iraq.

CINA

Gli uiguri imprigionati dalla Cina nella regione occidentale dello Xinjiang sono stati condannati a pene complessive per un totale di 4,4 milioni di anni, secondo un rapporto del Genocide Studies Program della Yale University. La cifra evidenzia la portata e la gravità della repressione del governo cinese nei confronti degli uiguri, per lo più musulmani, dal 2017, quando migliaia di uiguri e altre minoranze turche sono stati ammassati in campi di rieducazione e prigioni.

COREA DEL SUD-GIAPPONE

Il livello di radioattività nelle acque attorno alla penisola coreana non ha mai superato il limite di sicurezza da quando un anno fa il Giappone ha iniziato a rilasciare le acque trattate della sua centrale nucleare di Fukushima. Lo ha affermato oggi il governo coreano tracciando un primo bilancio. In dodici mesi la Corea del Sud ha completato 49.633 test sui livelli radioattivi. "Non c'è stato un singolo caso che abbia superato i criteri di sicurezza radioattiva nei test sulle nostre acque, sulle nostre attività di pesca", ha affermato il vice-ministro Kim Jong-moon.

ARABIA SAUDITA

L'Arabia Saudita ha introdotto una nuova legge sugli investimenti nel tentativo di attrarre capitali diretti esteri, semplificare i processi finanziari e continuare a diversificare la sua economia dal petrolio. La nuova legge consente anche investimenti stranieri nelle zone economiche speciali del Paese senza. Solo i settori legati alla sicurezza nazionale saranno limitati ai cittadini sauditi.

UCRAINA-RUSSIA

La Verkhovnaja Rada di Kiev ha approvato con 265 voti su 450 la legge che vieta le attività di associazioni religiose in Ucraina che abbiano legami con la Russia, in primo luogo la Chiesa ortodossa Upz, alle cui comunità verranno dati 9 mesi per “rompere ogni relazione con Mosca”, che secondo il presidente Zelenskyj “usa la Chiesa per minacciare l’indipendenza”.

RUSSIA

La stragrande maggioranza dei tassisti in Russia non potrà lavorare dal 1° settembre, non avendo ricevuto il nuovo tipo di permesso di lavoro, introdotto soprattutto per eliminare i migranti irregolari, con una nuova assicurazione si “responsabilità civile” nei confronti dei passeggeri, e l’associazione che conta 2,5 milioni di tassisti ha rivolto un appello al governo.