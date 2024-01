HONG KONG

Il governo di Hong Kong oggi ha presentato nuovi dettagli riguardo la famigerata legge sulla sicurezza nazionale, che secondo le autorità locali copre alcuni buchi legislativi, ma secondo i critici in realtà andrà a limitare ulteriormente le libertà civili. Verranno coperti reati come tradimento e furto di segreti di stato, e verrà vietato alle organizzazioni politiche straniere di formare legami con enti locali

CINA - UZBEKISTAN

Al Business-Forum cinese-uzbeko di Shenzen è stato firmato un accordo per costruire a Taškent il primo aeroporto privato dell’Asia centrale. I lavori cominceranno già quest’anno, per un investimento di 380 milioni di dollari, interamente finanziato da compagnie cinesi, come scrive Podrobno.uz.

FILIPPINE

Mentre il presidente Ferdinand Marcos Jr. si trova in Vietnam, dove ha firmato un accordo di cooperazione marittima, in patria sta per chiudere l’ufficio locale della CNN a causa di “significative perdite finanziarie”. L’Unione nazionale dei giornalisti delle Filippine ha affermato che la chiusura significa “una fonte in meno di informazioni affidabili per il pubblico in un momento in cui la disinformazione e la disinformazione dilagano”.

ASEAN – MYANMAR

Abbandonata l’idea del piano di pace in cinque punti, i ministri degli Esteri dell’ASEAN hanno dichiarato di appoggiare una soluzione alla crisi in Myanmar che sia guidata dal Paese stesso, e hanno sostenuto le attività del nuovo inviato speciale dell’organizzazione, Alounkeo Kittikhoun, dal Laos, che a inizio mese ha incontrato il capo della giunta militare, il generale Min Aung Hlaing. Tuttavia, ancora una volta, non sono stati prodotti risultati concreti.

MALDIVE

Il principale partito di opposizione delle Maldive ha annunciato di essere pronto a presentare una mozione di impeachment contro l’attuale presidente Mohamed Muizzu, filo-cinese ed eletto a novembre, dopo una rissa scoppiata tra legislatori appartenenti al governo e parlamentari dell’opposizione riguardo l’approvazione di quattro nuovi membri del gabinetto. La mozione dovrà essere approvata di una maggioranza di due terzi nella Camera.

OCEANO INDIANO

Le autorità dell’India e delle Seychelles hanno comunicato di aver recuperato due navi (una battente bandiera iraniana e l’altra srilankese) che erano state prese in ostaggio da pirati somali. Lo Sri Lanka aveva riferito che i propri diplomatici erano in contatto con le autorità somale nel tentativo di accertare dove si trovassero un peschereccio e i suoi sei membri dell'equipaggio. Le forze internazionali che pattugliavano la regione infatti, negli ultimi tempi sono state tutte dirottate verso il Mar Rosso a causa degli attacchi degli Houthi, lasciando un vuoto nell’Oceano indiano.

UCRAINA

Da alcune settimane a Khar’kov in Ucraina è attivo il Metrosad, il “Metro-asilo” aperto in alcune stanze della metropolitana per radunare i bambini tenendoli al sicuro dagli attacchi russi, frequentato da circa 700 bambini, molti dei quali non erano ancora riusciti ad andare all’asilo per la pandemia e poi per la guerra, con tre turni da due ore.