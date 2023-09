di Stefano Vecchia

La nuova legge presentata come una “pietra miliare" con lo scopo di combattere la migrazione economica che parte dalle Filippine. Secondo dati ufficiali la sottoccupazione coinvolge 5,87 milioni di cittadini. Il progetto prevede un coordinamento con le piccole e medie imprese per migliorare le competenze dei lavoratori.

Manila (AsiaNews) – Le Filippine hanno approvato oggi una nuova legge per rilanciare il lavoro, in una nazione che presenta valori altissimi di disoccupazione e sottoccupazione e che spesso nega alla popolazione la possibilità di esprimere pienamente le proprie conoscenze e capacità.

Dopo avere posto la sua firma in calce alla normativa Trabaho para sa Bayan (Lavoro per il popolo), definendola una “significativa pietra miliare verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo per il Paese”, il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha specificato come la legge “aiuterà a risolvere diverse problematiche come impieghi di bassa qualità, conflitti di competenze, sottoccupazione”.

Tutte ragioni che finora hanno incentivato l’esodo di milioni di cittadini verso l’estero. A giugno la percentuale di disoccupati è cresciuta del 4,5% arrivando a 2,3 milioni, secondo le statistiche ufficiali, che registrano anche un livello di sottoccupazione per 5,87 milioni di filippini.

Da tempo Marcos voleva garantire un’alternativa alla migrazione economica concedendo la possibilità concreta di ottenere un impiego adeguato e remunerativo in patria. La legge ha inoltre come obiettivo quello di aumentare la competitività dei lavoratori filippini dando loro la possibilità di migliorare o rivedere le proprie competenze anche in base alle necessità delle piccole e medie imprese che saranno coinvolte nel progetto, secondo quanto comunicato dal responsabile dell’Autorità nazionale per l’economia e lo sviluppo, Arsenio Balisacan. Egli ha parlato della legge come di uno strumento “che consentirà maggiore coordinamento e condivisione tra le aziende coinvolte e gli altri partecipanti per un’applicazione efficiente dei programmi di impiego”.

Il compito di ridisegnare il sistema di impiego nell’arcipelago sarà coordinato da Balisacan, a capo del Consiglio inter-agenzia Trabaho para sa Bayan, insieme ai responsabili del Dipartimento per il commercio e l’industria e del Dipartimento per il lavoro e l’impiego.

Il primo passo del Consiglio sarà di avviare un’analisi approfondita del mercato del lavoro, partendo dalle sue caratteristiche e dall’entità dell’offerta per arrivare e produrre un piano organico di incremento delle proposte di lavoro. Lo sviluppo del programma avrà luogo in tre distinti periodi di sviluppo di tre, sei e dici anni. In questi archi temporali sarà compito del Consiglio anche assicurare i fondi necessari al piano e assistere le amministrazioni locali a pianificare e attuare programmi per la creazione di nuovi posti di lavoro e il miglioramento occupazionale.