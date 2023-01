di Jose Torres Jr.

La notizia è stata data sui social dal vescovo di Kalookan mons. Pablo Virgilio David. Il gesuita, tra i fondatori della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche, aveva ricevuto il premio vaticano "Pro Ecclesia et Pontifice" e aveva redatto la storica dichiarazione "Evangelizzazione nell'Asia di oggi".

Manila (AsiaNews) - È morto questa mattina, tre mesi prima del suo 98mo compleanno, il gesuita filippino Catalino Arevalo, conosciuto come uno dei padri della teologia asiatica.

La notizia è stata diffusa sui social media dal vescovo di Kalookan mons. Pablo Virgilio David: "Il nostro caro mentore e amico, p. Catalino Arevalo, che chiamavamo affettuosamente ‘padre reverendo’, è morto".

"Possa questo grande maestro a cui dobbiamo il nostro amore per l'apprendimento teologico e la disciplina spirituale del discernimento, riposare nella pace dell'abbraccio di Dio", ha aggiunto il prelato. "Aveva atteso con impazienza questo passaggio nell’aldilà", ha proseguito il vescovo. Come tutti i suoi amici sanno, aveva l’abitudine di dire: ‘Questo potrebbe essere il nostro ultimo incontro, quindi devo dare il mio addio definitivo’”

Nel 1997 il sacerdote gesuita aveva ricevuto il premio vaticano "Pro Ecclesia et Pontifice" per essersi distinto nel servizio alla Chiesa, mentre nel 1998 era stato definito "padre della teologia asiatica" dall'università Ateneo de Manila in occasione della festa di Sant'Ignazio di Loyola. L'università ha ricordato le oltre 9mila pagine di scritti teologici del sacerdote caratterizzati da una "enfasi asiatica" a nome delle conferenze episcopali e di altri leader della Chiesa.

Il gesuita è stato il primo religioso asiatico a far parte della Commissione teologica internazionale della Santa Sede e il primo coordinatore e membro fondatore della Commissione consultiva teologica della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc). Dopo un viaggio in America Latina nel 1970, p. Arevalo ha tenuto le prime conferenze sulla teologia della liberazione nelle Filippine. Nello stesso anno ha prestato servizio come esperto a un incontro di vescovi asiatici che nel 1974 si sarebbe evoluto nella Fabc. Il sacerdote ha poi redatto la prima dichiarazione della Fabc, la storica "Evangelizzazione nell'Asia di oggi", che rimane "l'articolazione più influente delle Chiese locali dell'Asia".