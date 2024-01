di Stefano Vecchia

È stata lanciata nelle Filippine MapaKalamidad, nata con lo scopo di monitorare tifoni, alluvioni, eruzioni e terremoti e prevenirne i danni, in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Una piattaforma simile è già attiva da 10 anni in Indonesia. Si tratta di sistemi che raccolgono le informazioni condivise sui social in tempo reale.

Manila (AsiaNews) - Un’applicazione per smartphone che servirà ad anticipare e seguire l’evolversi di eventi naturali catastrofici e contribuire così ad alleviarne gli effetti: si chiama MapaKalamidad.ph ed è stata lanciata ieri. Secondo i suoi ideatori si tratta di un’iniziativa che “consente alla popolazione di prendere decisioni cruciali sulla sicurezza e la navigazione durante eventi calamitosi invece di concentrare le capacità decisionali in un piccolo gruppo di individui seduti in un centro di controllo”.

Lo scopo è ridurre gli enormi costi in termini materiali, e di vite umane causati da tifoni, alluvioni, eruzioni e terremoti in un arcipelago noto per la sua instabilità che negli ultimi anni è stata aggravata dai cambiamenti climatici.

Il principio alla base dell’app è la condivisione diretta di informazioni tra tutti i fruitori su eventi in corso, così da avere una situazione costantemente aggiornata, in tempo reale e riportata su mappa, che consentirà alla popolazione di prendere decisioni necessarie per la propria sicurezza e alle autorità di coordinare una risposta efficace. Due aspetti, quello dell’immediatezza e quello della condivisione, sottolineati anche da Nashin Mahtani, a capo dell’organizzazione non governativa indonesiana Fondazione per la mappatura dei disastri (Yayasan Peta Bencana, Disaster Map Foundation).

Una simile piattaforma è infatti attiva da oltre un decennio in Indonesia e nell’arcipelago filippino era stata lanciata in versione di prova nel 2020 nella sola municipalità di Quezon City e nella provincia di Pampanga, per essere estesa nel 2022 a livello nazionale,ma esclusivamente per quanto riguardava le alluvioni. Tuttavia, nata come applicazione, oggi MapaKalamidad – conferma ancora Mahtani – “utilizza canali social già attivi (come FaceBook Messenger e Telegram). Ciò ci consente di raggiungere quotidianamente milioni di utenti”. Importante anche la sua interconnessione con servizi radio e di messaggistica breve (sms).

Per le sue potenzialità l’iniziativa è stata sostenuta da strutture pubbliche impegnate nella individuazione dei rischi e nel contrasto alle calamità, tra cui il governativo Ufficio per la Difesa civile, la Protezione civile filippina, il cui direttore operativo, Cesar Idio, ha sottolineato come “avviare e sviluppare iniziative nell’area della condivisione delle informazioni sostiene i vari aspetti del nostro lavoro per la riduzione dei rischi nelle calamità”.