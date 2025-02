di Melani Manel Perera

Mannar (AsiaNews) – La diocesi di Mannar nello Sri Lanka ha accolto il suo nuovo vescovo mons. Antonipillai Gnanapragasam. L’ordinazione episcopale è avvenuta sabato 22 febbraio presso lo storico santuario di Nostra Signora di Madhu, di cui il nuovo presule è stato amministratore fino alla nomina annunciata da papa Francesco il 14 dicembre scorso, che lo ha chiamato a succedere al vescovo Fidelis Lionel Emmanuel Fernando, dopo che questi aveva presentato la rinuncia al governo della diocesi per raggiunti limiti di età.

Proprio il predecessore mons. Fernando ha presieduta la Messa con il rito dell’ordinazione di mons. Antonipillai, alla presenza del nunzio apostolico mons. Brain Udgaweid, dell'arcivescovo di Colombo il card. Malcom Ranjith e tutti gli altri vescovi della Conferenza episcopale dello Sri Lanka, davanti a una gran numero di fedeli. La Messa è stata celebrata in tamil, sinhala e inglese, con il vescovo di Jaffna, mons. Justin Gnanapragasam, che ha tenuto l'omelia in tamil, mentre quello di Kurunegala mons. Herold Anthony Perera che è anche presidente della Conferenza episcopale, ha parlato in sinhala.

“Caro fratello vescovo - ha detto mons. Perera - oggi ricevi un popolo proveniente da una terra bagnata dal sangue dei martiri. Un popolo che non si è ancora ripreso completamente dal dolore, dalle lacrime e dall'amaro dolore di 30 anni di guerra. Ti aspetta per intraprendere un lungo pellegrinaggio. Pertanto, cammina con loro e prenditene cura”.

Mons. Antonipillai Gnanapragasam ha 59 anni e ha svolto tutto il suo ministero sacerdotale nella comunità che ora servirà come vescovo. Nativo della città di Adampan, è stato ordinato sacerdote nel 1994. Ha svolto il suo ministero nelle parrocchie di Murunkan, Cheddikulam, Pallimunai e Vankalai. Dopo aver perfezionato i suoi studi presso la Fordham University di New York , è stato rettore del Seminario minore diocesano e poi parroco della Cattedrale, fino al suo ultimo incarico presso il santuario nazionale di Nostra Signora di Madhu.

La diocesi è il frutto del seme gettato dai suoi martiri, circa 600 cattolici convertiti al cattolicesimo dai portoghesi uccisi in odio alla fede nel 1544 da un re tamil. Mannar fa parte della “cintura cattolica” che si estende da Negombo. Attualmente conta 58 sacerdoti diocesani e 35 parrocchie.