Le notizie di oggi: l’Honduras ha inaugurato l’ambasciata cinese dopo aver rotto i rapporti con Taiwan. Un indiano dal Kerala alla Mecca a piedi per compiere l’Hajj, il pellegrinaggio maggiore pilastro dell’islam. La polizia sud-coreana ha arrestato 77 persone per spionaggio, anche all’estero. Diverse persone vittime in due diverse sparatorie nel centro del Vietnam, nel mirino stazioni di polizia. Le forti piogge in Pakistan hanno ucciso 27 persone. Crollano i matrimoni in Cina. A Dušanbe inaugurata la più grande moschea del Tagikistan, con l’aiuto del Qatar.

IRAQ

L’Antica Chiesa dell’Est ha nominato Mar Georges III Younan come nuovo patriarca. La cerimonia si è tenuta alla Holy Mary Cathedral a Baghdad. Alla cerimonia erano presenti autorità politiche ed ecclesiastiche, cristiane e musulmane, oltre a un numerosi fedeli. Il patriarca caldeo di Baghdad card. Louis Raphael Sako si è congratulato augurandosi un proficuo lavoro comune.

TAIWAN - CINA - HONDURAS

Dopo aver rotto i legami con Taiwan, l’Honduras ha inaugurato ieri l’ambasciata cinese con un cambio di rotta da Taipei a Pechino con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione commerciale ed economica. Il presidente Xiomara Castro è arrivato nel fine settimana a Shanghai per una visita di cinque giorni, per cementare le relazioni e incontrare l’omologo cinese Xi Jinping a Pechino.

INDIA - ARABIA SAUDITA

Shihab Chottur, indiano, ha intrapreso un’avventura per inseguire i suoi sogni. Egli ha camminato per 382 dalla città natale nel Kerala alla Mecca per compiere l’Hajj, il pellegrinaggio maggiore ai luoghi santi dell’islam. Partito il 2 giugno 2022, egli ha attraversato vari Paesi tra cui Pakistan, Iran, Iraq e Kuwait, prima di arrivare alla destinazione finale in Arabia Saudita a giugno.

COREA DEL SUD

La polizia della Corea del Sud ha arrestato 77 persone coinvolte in 35 casi di sospetto spionaggio industriale, scoperti durante una recente indagine su scala nazionale. La maggior parte delle vicende ha coinvolto aziende nazionali, ma almeno in otto la fuga di segreti tecnologici era diretta in Cina - per un volume di affari di centinaia di migliaia di dollari Usa - o in altre nazioni estere.

VIETNAM

Diverse persone sono state uccise o ferite in due sparatorie avvenute nelle prime ore di ieri in due diverse stazioni di polizia di Cu Kuin, provincia di Dak Lak, negli Altipiani centrali. Sei le persone arrestate, ma le indagini proseguono e le autorità sono in cerca di altri sospetti. Fra le vittime agenti di polizia e funzionari. Ancora ignota la matrice in un’area sensibile e oggetto di violenze passate.

PAKISTAN

Forti piogge seguite da venti battenti hanno ucciso almeno 27 persone e ne hanno ferite altre 140, tra cui otto bambini, nel nord-ovest del Pakistan. Fonti della Protezione civile locale parlano di 12 persone sepolte vive in seguito al crollo del tetto e delle pareti delle loro case. Le tempeste si sono abbattute in quattro distretti della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Dispersi 200 capi di bestiame.

CINA

I matrimoni sono scesi nel 2022 al minimo storico dall’inizio dei rilevamenti, proseguendo un declino costante nell’ultimo decennio e acuito dai lockdown per il Covid. Lo scorso anno solo 6,83 milioni di coppie hanno completato la registrazione presso il registro civile, quasi 800mila in meno del 2021. In calo anche la popolazione e il tasso di natalità, sceso a 6,77 nascite per mille persone.

RUSSIA - UCRAINA

Nei Paesi Bassi si è conclusa dopo nove anni la battaglia legale per “l’oro degli Sciti”, a cui pretendevano i musei crimeani sotto l’egida russa. Tuttavia, la Corte suprema ha accolto la decisione del tribunale d’appello di Amsterdam, che restituisce i preziosi oggetti antichi all’Ucraina. È il “trionfo della giustizia e della cultura”, ha detto il portavoce di Kiev Andrei Ermak.

TAGIKISTAN - QATAR

A Dušanbe si è tenuta la cerimonia dell’inaugurazione della più grande moschea del Tagikistan, costruita grazie all’aiuto dell’emiro del Qatar. Lo sceicco Tamim ibn Hamad Al Tani, alla presenza del presidente Emomalī Rakhmon, ha esaltato il nuovo tempio come “esempio di realizzazione della libertà di religione”, nonostante le critiche delle associazioni umanitarie.