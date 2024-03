Le altre notizie di oggi: in Cambogia verranno ridistribuite alcune terre dopo scontri con la polizia. A Hong Kong le testimonianze nel processo a Jimmy Lai potrebbero essere state raccolta con la tortura. In Pakistan continua a essere bloccato l'accesso a X. L'85% degli indiani è a favore di un governo militare. In Russia arriveranno 10mila migranti dal Kenya.

FILIPPINE

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la Corte penale internazionale con sede all'Aja non ha l'autorità per indagare sulla “guerra alla droga” lanciata dal suo predecessore, Rodrigo Duterte. Marcos ha continuato dicendo che i tribunali nazionali si stanno occupando della faccenda: "È molto difficile per le Filippine accettare che un tribunale esterno, per così dire, imponga ai nostri poliziotti chi indagheranno e chi arresteranno".

CAMBOGIA

Il governatore della provincia di Preah Vihear ha promesso di assegnare 1.000 ettari di terreno tra 100 famiglie dopo che la settimana scorsa si sono verificati scontri con la polizia riguardo una disputa decennale sulla terra. Nel 2011 erano stati assegnati alla società Seila Damex 9mila ettari di terreno per lo sviluppo di una piantagione di gomma.

HONG KONG

Andy Li, testimone chiave dell'accusa nel processo a Jimmy Lai è salito sul banco dei testimoni ieri, ma secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Alice Jill Edwards, le sue dichiarazioni potrebbero essere state raccolte sotto tortura. Li ha ammesso di aver avuto un ruolo nella campagna di raccolta fondi Stand With Hong Kong, in sostegno per le proteste pro-democrazia del 2019. Secondo i pubblici ministeri cinesi Lai, 76 anni, è stato la mente e il finanziatore della campagna.

PAKSITAN

La piattaforma X (Twitter) continua a essere inaccessibile per gli utenti in Pakistan, ha fatto notare l’organizzazione Internet Netblocks, anche a diverse settimane di distanza dalle elezioni dell’8 febbraio, che secondo i sostenitori dell’ex premier Imran Khan sono state truccate. La Commissione elettorale nega qualsiasi manipolazione, ma gli esperti ritengono che la repressione su X sia progettata per tenere a freno la rabbia pubblica e anche se l’accesso al social verrà sbloccato, l’episodio evidenzia la riduzione dello spazio per la libera espressione in Pakistan.

INDIA

Secondo un sondaggio del Pew Research Center, l’85% degli indiani è a favore di un governo militare o autoritario. In base al rapporto, quella indiana è la percentuale più alta tra tutti i 24 Paesi presi in esame. L’analisi ha inoltre evidenziato che gli indiani che credono che la democrazia rappresentativa sia un buon modo di governo sono diminuiti dell’8% rispetto al 2017, mentre è aumentata del 12% la fascia di popolazione che sostiene un’autocrazia senza interferenze.

RUSSIA

La carenza di forza-lavoro sta portando in Russia migranti lavorativi da ogni parte, soprattutto dall’Asia e dall’Africa, con conseguenti rischi epidemiologici, come denunciano alcuni specialisti, mancando procedure efficaci di controllo del loro stato di salute. Si attendono 10mila migranti dal Kenya in seguito ad accordi, che vivranno in appositi siti.

TURKMENISTAN

I pastori del Turkmenistan hanno diffuso le loro lamentele su Khroniki Turkmenistana per la grave situazione creatasi a causa della carenza di mangimi, che associata alle severe condizioni atmosferiche ha portato alla morte del 40% degli agnelli, considerando che la distribuzione del mangime secco è in mano al monopolio statale, e manca anche l’acqua.