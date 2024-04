Le notizie di oggi: folla si accalca per tornare a Gaza City ma esercito israeliano non apre check-point. Frane a Sulawesi causano 18 morti. Anche Hanoi vuole stabilire una linea di demarcazione nel Golfo del Tonchino, in risposta alla Cina. Atleti keniani ed etiopi hanno fatto vincere collega cinese alla mezza-maratona di Pechino.

INDIA-IRAN-ISRAELE

Mentre la diplomazia internazionale discute sulla possibile reazione israeliana ai droni e missili lanciati sabato notte dall’Iran, il ministro degli Esteri dell’India S Jaishankar ha dichiarato ieri di aver parlato con il suo omologo iraniano H Amirabdollahian in merito al rilascio di 17 membri indiani dell'equipaggio della MSC Aries, sequestrata sabato dalle Guardie rivoluzionarie iraniane vicino allo Stretto di Hormuz. L'equipaggio della nave - guidata da un comandante indiano e associata allo Zodiac Group del miliardario israeliano Eyal Ofer - comprende anche quattro filippini, due pakistani, un russo e un estone.

GAZA

Migliaia di palestinesi si sono riversati ieri sulla strada costiera verso nord della Striscia di Gaza, dopo aver sentito che alcune persone erano riuscite ad attraversare un checkpoint chiuso verso Gaza City, nonostante Israele avesse negato che fosse aperto. Un giornalista dell'AFP ha visto madri che tenevano per mano i loro figli e famiglie che si ammassavano su carretti trainati da asini con i loro bagagli durante il viaggio. Ma l'esercito israeliano ha definito “non vere” le notizie sull'apertura del percorso. Il ritorno di migliaia di persone a Gaza City è uno dei nodi della trattativa sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi arenata al Cairo.

INDONESIA

Le frane verificatesi nel fine settimana sull'isola indonesiana di Sulawesi hanno ucciso almeno 18 persone, mentre si cercano ancora due dispersi. Le frane, innescate da piogge ad alta intensità, hanno colpito due villaggi nella regione di Tana Toraja, nel Sud Sulawesi, distruggendo quattro case.

VIETNAM-CINA

Le autorità di Hanoi stanno valutando la possibilità di creare una linea che delimiti il territorio vietnamita nel Golfo del Tonchino, secondo quanto appreso da Radio Free Asia. Il 1 marzo scorso, Pechino ha annunciato una mossa analoga nella parte settentrionale di questo golfo. Finora nell’area nessuno dei due Paesi aveva registrato alcuna linea di riferimento per misurare l'estensione del mare territoriale e di altre zone marittime. Tuttavia, nel 2000 Hanoi e Pechino avevano firmato un Accordo di delimitazione per indicare le rispettive quote. Si ritiene che la nuova linea annunciata dalla Cina non influisca immediatamente sulla sovranità del Vietnam in acque già chiaramente delineate, ma Hanoi è preoccupata dall'azione unilaterale della Cina.

CINA

Gli organizzatori della mezza maratona di Pechino hanno dichiarato di aver avviato un'indagine dopo che alcuni video condivisi sui social network cinesi sembrano mostrare tre corridori africani permettere deliberatamente al cinese He Jie di vincere la gara tenutasi ieri. Dopo che i keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l'etiope Dejene Hailu e il corridore di casa He – già vincitore della maratona ai Giochi asiatici - avevano corso insieme per tutti e 21 i km del percorso, i video mostrano i tre corridori africani indicare il traguardo e, a quanto pare, fare cenno a He di andare davanti, mentre sembrano rallentare.

AFGHANISTAN

L’agenzia afghana Al Mirsaad ha pubblicato un video dell’interrogatorio di due giovani tagichi, sospettati di essere terroristi dell’Isis-Khorasan che pianificavano di raggiungere un campo di addestramento militare a Quetta in Pakistan. Nel video entrambi confessano di essere stati reclutati dall’Isis mentre si trovavano in Russia, al lavoro stagionale nella regione di Vladimir.

RUSSIA

Il metropolita russo della Crimea Tikhon (Ševkunov) ha presieduto una riunione al parco archeologico “Chersoneso di Tauride” a Simferopoli, in qualità anche di presidente del Consiglio patriarcale per la cultura, per sollecitare i lavori del parco voluto da Putin nel luogo del battesimo del principe Vladimir, per mostrare a tutti “le antiche radici della Rus”.