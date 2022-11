di Alessandra De Poli

Milano (AsiaNews) - Molte coppie indiane appartenenti alla classe media che hanno posticipato le nozze durante la pandemia hanno deciso che ora è arrivato il momento di sposarsi: la stagione dei matrimoni in India, che inizia questo mese, si prospetta più sfarzosa che mai. I festeggiamenti indiani possono durare diversi giorni - variano in base alla regione - e non sono certo economici.

Secondo Praveen Khandelwal, segretario generale della Confederation of All India Traders, che rappresenta le piccole e medie imprese, le spese annue per i matrimoni arrivano fino a 130 miliardi di dollari. Un dato che renderebbe l’industria dei matrimoni la quarta del Paese dopo quella dell’energia, delle banche e delle assicurazioni. Khandelwal ha detto all’Economist che si aspetta 2,5 milioni di matrimoni tra novembre e dicembre - i mesi più gettonati perché secchi e subito dopo le festività indù di Diwali - e oltre 4 milioni tra aprile e luglio. Secondo Vikaas Gutgutia, invece, fondatore e amministratore delegato di Ferns N Petals, un’azienda di articoli per matrimoni, il boom potrebbe essere del 200% nonostante un forte aumento dei costi.

In media in India si festeggiano 10 milioni di matrimoni all’anno e l’industria cresce di un tasso di circa il 25-30%. I fattori che hanno contribuito a questo incremento sono l’urbanizzazione, l'aumento della capacità di spesa della classe media e una popolazione molto giovane.

L’organizzazione delle nozze coinvolge una marea di settori diversi, dai gioiellieri, ai sarti, alla ristorazione. I matrimoni sono una delle ragioni per cui l’India ha bisogno di importare così tanto oro - 1.050 tonnellate l’anno scorso per un valore di 46 miliardi di dollari -: i primi gioielli vengono regalati a una bambina poche settimane dopo la nascita, ma al momento della nozze la sposa è ricoperta di gioielli preziosi dalla testa ai piedi.

Il business comincia in realtà ancora prima che gli sposi si incontrino: i tradizionali matchmaker - i genitori - mettono ancora gli annunci sul giornale della domenica sperando che qualcuno interessato alla descrizione dettagliatamente delineata del figlio o della figlia si faccia avanti. Ma oggigiorno molti si affidano anche ai siti di incontri. Il più grande, matrimony.com, che è quotato in borsa, ha un valore di mercato di 160 milioni di dollari. L’anno scorso ha registrato un fatturato di 57 milioni di dollari, 850mila abbonati e 100mila match andati a buon fine.

Sono oltre il 90% i matrimoni ancora combinati in India. E nonostante il pagamento della dote sia stato dichiarato illegale nel 1961, nulla è cambiato negli ultimi decenni: secondo uno studio della Banca mondiale che ha analizzato 400mila matrimoni avvenuti tra il 1960 e il 2008 nelle zone rurali, le famiglie della sposa continuano a pagare sette volte di più rispetto alle famiglie dello sposo. Una costante che è stata trovata all’interno di tutti i gruppi religiosi, compresi i cristiani e i sikh e che quindi indica quanto sia radicata la tradizione nella cultura indiana.

Alla dote è legato anche un alto tasso di omicidi e suicidi: l’India è il primo Paese al mondo per uccisioni relative al pagamento della dote, sebbene si sia registrato un leggero calo negli ultimi anni: tra il 2012 e il 2016 ci sono stati 8.005 uccisioni per la dote matrimoniale, contro i 7.093 del periodo 2017-2021. Circa il 40-50% dei femminicidi tra il 1999 e il 2016 riguardavano la dote: il novello sposo si aspetta regali costosi e se questi non arrivano può continuare a minacciare e ricattare la famiglia della sposa o addirittura spingere la moglie al suicidio. Ogni giorno circa 20 donne indiane muoiono per queste ragioni.

C'è un altro aspetto importante da sottolineare: in base a dati del 2014, solo il 5.8% dei matrimoni avviene tra persone di caste diverse E mentre il 55% dei Millennials si dice a favore di nozze interreligiose, il 70% dei genitori indiani è assolutamente contrario al fatto che i figli sposino qualcuno proveniente da una casta inferiore.

“INDIAN MANDALA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALL'INDIA

VUOI RICEVERLA OGNI VENERDI’ SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK