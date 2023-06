Le notizie di oggi: Islamabad raggiunge un accordo con il Fmi per un pacchetto di finanziamenti da tre miliardi di dollari. Taipei nega l’ingresso ad operatori turistici cinesi per partecipare a una fiera internazionale. Decine di iracheni hanno assaltato l’ambasciata svedese a Baghdad in risposta al rogo del Corano davanti a una moschea di Stoccolma. La polizia interrompe la visita di Rahul Gandhi nel Manipur travolto dalle violenze. Il card. Zuppi, inviato del Papa a Mosca, ha incontrato il patriarca Kirill, prevenire “grande conflitto armato”.

INDONESIA - A. SAUDITA

Sono almeno 209 gli indonesiani morti in questi giorni in Arabia Saudita, mentre partecipavano al pellegrinaggio maggiore (Hajj). Lo comunica il consolato generale di Jakarta, mentre Riyadh non fornisce dati ufficiali. Il bilancio complessivo dei morti è sui 230, fra cui un pellegrino iraniano di 114 anni deceduto per attacco cardiaco. Oltre 2mila i malori con temperature fino a 48 gradi.

PAKISTAN

Il Pakistan, colpito da grave crisi economica, ha sottoscritto uno “staff level agreement, (Sla)” con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per oltre tre miliardi di dollari in finanziamento. L’accordo, che deve ancora ricevere l’approvazione finale, giunge a conclusione di un iter protratto - e ritardato - per otto mesi. La Banca centrale ha alzato i tassi di interesse ad un livello record del 22%.

TAIWAN - CINA

Taipei ha respinto la richieste di ingresso avanzata da alcuni operatori turistici cinesi, che volevano recarsi sull’isola per partecipare a una fiera internazionale del settore, la Taipei International Summer Travel Exposition. Secondo le autorità di Taiwan la “situazione attuale nello stretto” non permette allentamenti al blocco imposto - e tuttora in vigore - all’ingresso di visitatori dalla Cina.

IRAQ - SVEZIA

Decine di persone hanno assaltato l’ambasciata svedese a Baghdad, per protestare contro il rogo del Corano da parte del cittadino svedese di origine irachena Salwan Momika, avvenuto nei giorni scorsi e che ha scatenato l’ira del mondo arabo e musulmano. Una folla si è radunata all’esterno della rappresentanza diplomatica, in risposta a un appello lanciato da un leader religioso locale.

INDIA

La polizia ha interrotto bruscamente la visita del leader del Congress Rahul Gandhi nello Stato del Manipur, sconvolto nelle ultime settimane da violenze etnico-confessionali. L’esponente dell’opposizione avrebbe dovuto compiere una due giorni nell’area e incontrare sfollati e rappresentanti della società civile. Ad oggi il bilancio è di oltre 100 morti e 400 feriti.

COREA DEL SUD

Dal 3 luglio Seoul aumenterà il limite massimo dell’orario di lavoro per studenti internazionali. Secondo la nuova policy del ministero della Giustizia, il tempo settimanale passerà dalle attuali 20 a 25 ore. Al contempo, gli studenti che dimostrano un alto livello di conoscenza della lingua coreana potranno beneficiare di ulteriori ore extra a settimana. Ridotto anche il costo dei visti.

RUSSIA - VATICANO

Il card. Matteo Zuppi, inviato di papa Francesco a Mosca per “allentare le tensioni” del conflitto in Ucraina, ha incontrato il patriarca ortodosso Kirill che gli ha manifestato “apprezzamento” per la visita nella capitale russa, ribadendo al contempo il ruolo delle religioni per la pace e la giustizia. I due esponenti religiosi hanno auspicato l’unione delle forze “per prevenire un grande conflitto armato”.

TAGIKISTAN

Per combattere la corruzione, il Tagikistan ha deciso che dal primo agosto tutti i pagamenti per i servizi pubblici dovranno essere effettuati in forma digitale, con carte di credito o apposite tessere. Lo ha stabilito un del presidente Emomalī Rakhmon, anche se molti cittadini protestano perché non esisterebbero ancora le condizioni per un passaggio così radicale, soprattutto nelle campagne.