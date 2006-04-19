di Arundathie Abeysinghe

L'emporio di Pettah, inaugurato nel 2014 con 70 negozi, meta di turismo, versa in stato di abbandono. Con banchi crollati, barche sommerse e invasione di rifiuti nel lago di Beira. Ora è un rifugio per persone marginalizzate. Turisti ad AsiaNews: "Siamo delusi". Ex commercianti denunciano negligenza delle autorità.

Colombo (AsiaNews) - Sebbene da lontano il “mercato galleggiante” di Colombo appaia pittoresco, da vicino la struttura, ormai trascurata, offre uno scenario opposto. Un fetore nauseabondo si sprigiona dalle acque del lago, piene di rifiuti e alghe, e scoraggia i visitatori. Alcune bancarelle sono crollate nel lago, mentre le barche sono rimaste parzialmente sommerse, e si possono vedere varani acquatici nuotare nelle acque stagnanti. Le autorità promettono da tempo di ripristinare il mercato galleggiante di Pettah, inaugurato nel 2014, con 70 negozi.

Sebbene sia stato ristrutturato una volta nel 2021, al momento è in stato di abbandono e degrado. Le bancarelle e i negozi lungo il lago Beira rimangono in condizioni fatiscenti. Sacchetti della spazzatura, bottiglie d’acqua e lattine abbandonate sporcano l’acqua e la puzza insostenibile allontana sia la popolazione locale che i turisti stranieri.

Il luogo è diventato un rifugio per persone mendicanti e tossicodipendenti di giorno e di notte. Sebbene il quartier generale della polizia a cavallo e della polizia stradale si trovi a 100 metri di distanza, la zona rappresenta una minaccia per visitatori e proprietari.

I turisti bulgari Stanislav e Maria Nozharova, così come i turisti polacchi Tadeusz e Jovita Zapasiewicz, che si trovavano al mercato per acquistare souvenir, hanno dichiarato ad AsiaNews: “Abbiamo visitato il mercato nel 2015. All’epoca era un luogo pittoresco e, dopo aver acquistato alcuni regali da portare a casa, ci siamo goduti un succo di frutta fresca ammirando il panorama suggestivo, compresi i treni che attraversavano il lago. Al contrario, oggi è maleodorante, brutto e non è in condizioni tali da poter essere visitato. Per questo non vogliamo restare nemmeno per pochi minuti. Siamo delusi”. Gli stessi pareri sono stati espressi anche dai visitatori locali Kanthi Liyanage e Nimal Searasinghe, provenienti dalla città di Galle.

Gli ex proprietari di negozi del mercato galleggiante, Priyantha Dewage e Samantha Adihetty, che vendono merci vicino alla fermata dell’autobus adiacente all’emporio, hanno affermato che “la cattiva gestione e la negligenza, compreso il sabotaggio da parte di funzionari statali, hanno lasciato il famoso mercato in pessime condizioni. Gli affari vanno a rilento a causa dello stato del mercato. In passato, il mercato ospitava ristoranti, panetterie, negozi di bigiotteria e di abbigliamento, ma attualmente la maggior parte di essi è inattiva”.

Ancora i commercianti: “Sebbene i politici visitino il mercato durante il periodo pre-elettorale e promettono di ristrutturarlo e riportarlo al suo antico splendore, dopo le elezioni se ne dimenticano completamente. Sono trascorsi molti mesi senza alcun segno di ristrutturazione. Nel 2014 era un’attrazione e uno dei luoghi più visitati dai turisti grazie agli sforzi congiunti dell’Autorità per lo Sviluppo Urbano (Uda) e delle unità di ingegneria dell’Esercito dello Sri Lanka”.

I proprietari dei negozi Janani Vithanage e Lal de Silva hanno rivelato: “Paghiamo un affitto di 10mila rupie al mese all’Uda, eppure quest’ultima non provvede alla manutenzione dei negozi e delle strutture in legno allestite a scopo di abbellimento e per motivi estetici”. La manutenzione del lago, dell’area circostante e delle reti fognarie è stata suddivisa tra l’Uda, la Sri Lanka Land Development Corporation (Slldc) e il Consiglio comunale di Colombo. “Ci sono tre guardie di sicurezza, ma ne è presente solo una alla volta, e anche questa dorme di notte, consentendo lo svolgimento di attività illegali - denunciano -. Il lago Beira deve essere ripulito a fondo, rimuovendo ogni singolo pezzo di spazzatura e ogni residuo di fango fognario”.

I funzionari della Slldc affermano: “Puliamo l’area ogni giorno, ma il giorno dopo troviamo una quantità ancora maggiore di rifiuti. Abbiamo segnalato all’Uda che non siamo in grado di utilizzare trattori ed escavatori per rimuovere i rifiuti, poiché i macchinari e le attrezzature pesanti non possono raggiungere l’area a causa dei gradini”.