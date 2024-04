Le notizie di oggi: Tre morti nella notte a Gaza, mentre la polizia israeliana arresta decine di persone al termine della preghiera di al-Aqsa. A Taiwan oltre 600 persone colpite dal terremoto ancora in attesa di essere recuperate. In India la fiducia dei consumatori è al livello più alto dal 2019. Centinaia di arresti in una operazione congiunta di polizia contro la pedo-pornografia a Singapore, Corea del Sud e Hong Kong.

FILIPPINE

Migliaia di scuole hanno sospeso le lezioni in presenza ieri, per l’ondata di calore che ha colpito gran parte del Paese. Almeno 5288 gli istituti sparsi per l’arcipelago che hanno avviato la didattica a distanza, per un totale di oltre 3,6 milioni di studenti. Marzo, aprile e maggio sono in genere i mesi più caldi e asciutti, ma le condizioni sono rese estreme dal fenomeno noto come El Nino.

ISRAELE - PALESTINA

L’artiglieria israeliana ha centrato case a Gaza City, compresi i quartieri di Zeitoun, Sabra, Tal al-Hawa e Sheikh Ajlin, uccidendo tre persone e ferendone 10. Intanto la polizia ha arrestato 16 persone al termine della preghiera all’alba alla moschea di al-Aqsa per incitamento alla violenza e terrorismo. Dagli Stati Uniti allerta massima per un attentato “significativo” dell’Iran contro interessi americani o israeliani entro la prossima settimana in risposta al raid a Damasco. Licenziati, infine, due ufficiali ritenuti responsabili dell’attacco al convoglio umanitario dei giorni scorsi.

TAIWAN

Oltre 600 persone restano bloccate e sono in attesa di salvataggio a Taiwan, dopo il terremoto che ha colpito l’isola il 3 aprile scorso provocando almeno 12 morti. I soccorritori affermano che le persone sono considerate al sicuro, ma difficili da raggiungere per le frane e i blocchi stradali. Al momento risultano ancora disperse 12 persone, mentre le squadre continuano le ricerche.

INDIA

Uno studio della Reserve Bank of India mostra che la fiducia dei consumatori è al livello più alto dalla metà del 2019, in continua crescita l’economia (+ 7% per il 2024-25) e l’occupazione. Si attende ancora un calo dell’inflazione rispetto ai livelli attuali. Infine, l’utilizzo della capacità nel manifatturiero è aumentato al 74,7% in ottobre-dicembre 2023 dal 74% del trimestre precedente.

HONG KONG - COREA - SINGAPORE

Una operazione congiunta contro la pornografia minorile e lo sfruttamento sessuale delle forze di polizia di Hong Kong, Corea del Sud e Singapore ha portato all’arresto di 272 persone. I sospetti, tra 12 e 73 anni, sono stati fermati fra il 26 febbraio e il 29 marzo. Le autorità hanno fatto irruzione in 236 diverse località. A Hong Kong rinvenuti 972 video e foto pedo-pornografici contenuti in centinaia di dispositivi elettronici sequestrati.

RUSSIA - ISLAM

L’ufficio per le politiche etniche di Mosca, in previsione della festa di Id-al Fitr a chiusura del Ramadan, la cui data sarà comunicata dal consiglio degli ulema, ha fatto appello ai musulmani locali affinché svolgano le preghiere connesse alla festa in modalità casalinga. L’invito generale è di seguire le celebrazioni on-line, in particolare per i cittadini provenienti dall’Asia centrale.

KAZAKHSTAN

Nel corso di una spedizione scientifica nella regione di Kyzylordinsk, in Kazakistan, gli studiosi hanno ritrovato 24 rarissimi manoscritti e libri risalenti al periodo che va dal XVII al XX secolo. Fra questi vi sono testi sulla Sharjah e l’opera Divany Khikmet del poeta e mistico turco Akhmet Yasavi nell’edizione originale kazaca del 1904, oltre a copie e commenti Sufi del Corano.