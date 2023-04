di Nirmala Carvalho

Il vescovo di Jabalpur a rischio arresto per le accuse di truffa riviolte a un ostello per ragazzi tribali. La diocesi di Jhabua costretta a chiedere protezione per i riti della Settimana Santa. L'arcivescovo emerito di Bhopal ad AsiaNews: "Contro di noi stanno usando il martello e le tenaglie. Ma è anche un modo per fermare l'emancipazione dei più poveri".

Bhopal (AsiaNews) - “Il presidente della Commissione nazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia (Ncpcr) Priyank Kanoongo sta perseguitando le istituzioni cristiane con il martello e le tenaglie. A furia di ispezioni, inevitabilmente trova delle discrepanze e da lì fa nascere casi del tutto inventati su conversioni e presunti abusi sui minori”. L’arcivescovo emerito di Bhopal, mons. Leo Cornelius, denuncia così ad AsiaNews la situazione di grave tensione intorno a cui la comunità cattolica dello Stato indiano del Madhya Pradesh sta vivendo in queste ore le celebrazioni della Pasqua.

Il fatto più grave è la minaccia di arresto che pende sul capo del vescovo di Jabalpur, mons. Gerald Almeida che - insieme al responsabile di un ostello della diocesi - da qualche giorno è formalmente indagato con l’accusa di truffa. L’indagine è frutto dell’ennesima ispezione disposta dal presidente della Commissione per i diritti dell’infanzia, originario proprio del Madhya Pradesh e cresciuto nel Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss), la più nota delle organizzazione della galassia del nazionalismo indù.

Mons. Almeida ha presentato un appello all'Alta Corte del Madhya Pradesh per ottenere anticipatamente la libertà su cauzione, dopo che il 31 marzo il Tribunale del distretto di Dindori ha respinto la sua istanza. E in questi giorni, complici le tante festività del mese di aprile, il tribunale è chiuso. La vicenda è esplosa pochi giorni dopo che nello stesso distretto un’altra accusa – in quel caso di abusi sessuali contro alcune studentesse – aveva portato in carcere il preside della scuola del villaggio di Junwani, salvo poi essere scarcerato dopo pochi giorni perché rivelatasi infondata. In un’altra diocesi del Madhya Pradesh, quella di Jhabua, è stata costretta a chiedere protezione alla polizia per i riti della Settimana Santa di fronte a minacce specifiche degli estremisti indù.

“Negli ultimi tempi, in Madhya Pradesh – racconta mons. Cornelio ad AsiaNews - sono stati effettuati tanti controlli e ispezioni sui nostri ostelli gestiti per i bambini tribali, che sono diventati un bersaglio per figure contrarie alle attività sociali dei cristiani. Grazie al sostegno di benefattori e persone di buona volontà gestiamo nel modo migliore possibile questi ostelli per dare ai bambini delle comunità adivasi opportunità di studio attraverso l'istruzione, una cosa praticamente impossibile nelle aree rurali remote dove le loro famiglie vivono. Le nostre sono istituzioni al servizio delle minoranze; non imponiamo mai la nostra religione a loro o a chiunque altro. Le accuse di conversione sono infondate e inventate. Ma è anche l'emancipazione dei bambini adivasi a essere presa di mira, per impedire la loro crescita sociale e l'autosufficienza”.

“La Chiesa cattolica in India – conclude l’arcivescovo emerito di Bhopal - ha sempre servito in modo disinteressato i più poveri, i più deboli, i più vulnerabili e i più emarginati senza discriminazioni di casta e di credo. Ma oggi si vuole screditare il lavoro della Chiesa e intimidire e umiliare il nostro personale”.