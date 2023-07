di Santosh Digal

Nella grande isola del sud - a maggioranza musulmana - l'università cattolica di Davao fa rete con le scuole coraniche per insegnare già a scuola il valore del dialogo interreligoso. L’obiettivo è la pace sociale in una delle aree a più alta tensione del Paese.

Manila (AsiaNews) - Nelle Filippine meridionali, dove la maggioranza della popolazione è musulmana, un'università cattolica gestita dai gesuiti promuove da alcuni anni il dialogo e la pace sociale attraverso l’istruzione. Si chiama Madaris Volunteer Program (Mvp), ed è un’iniziativa congiunta della Catholic Educational Association of the Philippines e dell'Università Ateneo de Davao: l’obiettivo è la promozione del dialogo interreligioso e intrareligioso. Le "Madaris" (plurale di madrasah), le scuole islamiche tradizionali che insegnano l'arabo, il Corano e i principi islamici, l’Ufficio del consigliere presidenziale per pace, riconciliazione e l’unità, e la National Association for Bangsamoro Education sostengono l’iniziativa dei gesuiti in collaborazione con il governo regionale di Mindanao. “L'obiettivo è sostenere e promuovere l'istruzione. Crediamo che sia essenziale per far progredire la cultura del rispetto tra confessioni, il benessere comune e la pace”, spiega il gesuita Joel E. Tabora, presidente della commissione consultiva nazionale dell’ateneo filippino.

Per fornire un'istruzione di alta qualità e inserire i valori di inclusione e pace nelle discipline insegnate, l’università invia istruttori formati e volontari nelle scuole "madaris" in particolare nei territori di Bangsamoro. Fr. Tabora aggiunge: "Insieme possiamo creare una società più armoniosa per tutti. Nel Bangsamoro ci impegniamo a migliorare la vita degli studenti e delle comunità".

Il Madaris Volunteer Program aspira a creare una nuova atmosfera di rispetto reciproco, cooperazione e apprendimento condiviso tra le scuole islamiche e cattoliche, soprattutto laddove vivono le comunità più povere, che hanno i tassi di alfabetizzazione più bassi della nazione.

L'Mvp offre un’ampia varietà di sessioni di formazione per i docenti che andranno a supportare i maestri nelle madaris vivendo per mesi nelle comunità locali e nei villaggi. In questo modo le scuole coraniche, mentre insegneranno, promuoveranno indirettamente un’efficace campagna per il dialogo interreligioso.

L’incontro e lo scambio tra individui di religioni differenti, secondo i promotori di questo progetto, sono fondamentali per accrescere la sensibilità culturale e raggiungere una pace duratura a Bangsamoro e nel Mindanao, grazie al fatto che questo dialogo può iniziare già in classe. Attualmente sono 11 le madaris che collaborano con il progetto educativo dei gesuiti nelle città di Cotabato, Lamitan e nella provincia di Maguindanao. Dopo decenni di conflitti e disordini a Mindanao - per questioni irrisolte dall'epoca coloniale unite alle rivendicazioni indipendentiste dei musulmani - per la prima volta sembra prospettarsi un futuro più pacifico. “Questo progetto si concentra sull'educazione alla pace e sull'incoraggiamento della comprensione interculturale e interreligiosa grazie alle relazioni che stiamo costruendo tra gli insegnanti, noi studenti e le comunità madaris”, conclude Bai Fatima, una studentessa della Datu Ibrahim Paglas, istituto che fa parte della rete di Mvp.

Foto: Gesuit Global