Le notizie di oggi: sei morti in un incendio a Busan, in Corea del Sud. Aumentano i casi di tumore ai polmoni in Cina, probabilmente a causa dell'inquinamento. Il Pakistan torna a ospitare un importante torneo di cricket internazionale. In Nepal le donne anziane che non sono mai andate a scuola possono imparare a leggere e scrivere.

INDIA - USA

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha elogiato la "mega partnership" tra Delhi e Washington dopo i colloqui con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca. Modi, per evitare i dazi, si è detto disponibile a ridurre le tariffe esistenti sui prodotti statunitensi, a rimpatriare i cittadini indiani senza documenti e ad acquistare jet da combattimento militari. Trump ha aggiunto che l'India potrebbe acquistare anche gas e petrolio dagli Stati Uniti.

COREA DEL SUD

Sei persone sono morte e sette sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato nel cantiere di un hotel nella città di Busan. Circa 100 persone sono state evacuate, hanno comunicato i vigili del fuoco, che a diverse ore dalla tragedia non erano ancora riusciti a domare l’incendio. Si tratta dell'ennesima tragedia che il Paese deve affrontare in questo momento di crisi interna dopo lo schianto di un aereo nelle settimane scorse.

CINA

Gli alti livelli di smog potrebbero essere la causa di un aumento di tumori ai polmoni in Cina: secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, il Paese è al primo posto al mondo per adenocarcinoma polmonare, la forma di tumore ai polmoni più diffusa in tutto il mondo, anche tra la popolazione giovane. Nel 2022 la Cina aveva registrato il 68% di tutti i casi mondiali tra gli uomini e il 70% tra le donne, probabilmente per gli alti livelli di particolato fine nell’atmosfera.

ISRAELE – GAZA

Dopo una serie di colloqui al Cairo, Hamas ha fatto sapere che continuerà a rilasciare gli ostaggi come previsto, impegnandosi a rispettare l’accordo di cessate il fuoco con Israele. La tregua era entrata in crisi dopo le denunce di Hamas verso Israele di non rispettare i patti, e le successive dichiarazioni del presidente statunitense Trump avevano sollevato timori di un fallimento del cessate il fuoco.

PAKISTAN

Dopo quasi 30 anni, il Pakistan torna a ospitare il Champions Trophy, uno dei più importanti eventi internazionali di cricket. Il governo spera così di rafforzare l’immagine del Paese anche all’estero dopo anni turbolenti a livello di politica interna, con l’ex premier (e in passato stella del cricket) Imran Khan in carcere da oltre un anno. Tutte le otto squadre che prendono parte al torneo hanno accettato di giocare in Pakistan, tranne l'India, che giocherà le sue partite a Dubai.

NEPAL

A Kathmandu le donne anziane che non sono mai andate a scuola stanno imparando a leggere e a scrivere grazie a un centro di apprendimento voluto dal consiglio amministrativo locale. Bimala Maharjan Bhandari, che gestisce il centro, ha raccontato di aver avuto difficoltà a convincere le donne ad aderirvi all’inizio e di aver dovuto far leva sull’aiuto che saper leggere avrebbe potuto portare a tutta la famiglia.

RUSSIA – MONGOLIA

La Russia ha aumentato di quasi il 40% l’esportazione di energia elettrica dalla Siberia in Mongolia, fino 1,26 miliardi di KWh, una tendenza in atto da diversi anni che ha avuto lo scorso anno una forte accelerazione, grazie alla crescita dell’economia mongola, e per la prima volta la Mongolia ha superato la Cina in questa relazione commerciale con Mosca.

GEORGIA

Dopo 75 giorni di proteste di piazza in Georgia, sembra giunto il Dies Irae dei membri del partito al potere del Sogno Georgiano, che oltre a incitare le forze dell’ordine a reprimere definitivamente le manifestazioni, hanno accusato gli ambasciatori di molti Paesi e le ong di “ingerenze negli affari interni dello Stato”, chiedendo limitazioni per i diplomatici stranieri.