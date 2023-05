Le altre notizie del giorno: Pechino ha bandito alcuni mircochip americani. È in corso la conta dei voti a Timor Est dopo le elezioni parlamentari, in vantaggio il partito CNRT di Xanana Gusmao. In Thailandia l'occupazione al minimo degli ultimi tre anni. Rayyanah Barnawi è la prima donna araba astronauta. Il patriarcato armeno risponde alle critiche del presidente Pašinyan.

USA – INDIA – PACIFICO

Il primo ministro indiano Narendra Modi e il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken hanno dichiarato il loro sostegno alle isole del Pacifico oggi durante un vertice in Papua Nuova Guinea. Washington e Delhi stanno cercando di dissuadere le nazioni insulari a siglare trattati di sicurezza con la Cina. Gli storici hanno sottolineato che durante la seconda guerra mondiale la Papua Nuova Guinea e le Isole Salomone sono state fondamentali per liberare le Filippine da parte degli Stati Uniti.

CINA

L’agenzia per il cyberspazio cinese ha affermato che i chip prodotti dall’azienda statunitense Micron Technology rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale e saranno quindi banditi in Cina. “Stiamo valutando i nostri prossimi passi e ci impegneremo in colloqui con le autorità cinesi”, ha detto un portavoce della Micron. L’annuncio è arrivato un giorno dopo la dichiarazione congiunta dei leader del G7 in Giappone che critica la “coercizione economica” da parte cinese.

TIMOR EST

È in corso la conta dei voti dopo le elezioni parlamentari di ieri in Timor Est: l’ex leader per l’indipendenza Xanana Gusmao, a capo del partito CNRT, è dato in vantaggio con circa il 40% dei voti a metà conteggio delle schede elettorali. Erano 17 i partiti in lizza alle votazioni, ma la battaglia principale è prevista tra il CNRT e il Fretilin, attualmente al governo in coalizione con altri partiti.

THAILANDIA

Il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2023 è sceso al minimo degli ultimi tre anni, passando da 1,15% a 1,05% in Thailandia. Secondo i dati diffusi dalle agenzie nazionali, la seconda economia del sud-est asiatico è cresciuta più velocemente del previsto negli ultimi mesi grazie alla ripresa del turismo dopo la pandemia da covid-19. Tuttavia secondo gli esperti la definizione di disoccupazione in Thailandia è molto ristretta e non cattura l’ampiezza dei lavori informali e dell’economia sommersa.

ARABIA SAUDITA

Due astronauti sauditi viaggeranno per la prima volta verso la stazione spaziale internazionale (ISS) per condurre una serie di esperimenti. Rayyanah Barnawi è la prima donna araba astronauta a partecipare a una missione di questo tipo. Con lei viaggerà il pilota Ali al-Qarni e si uniranno a due astronauti americani.

MOLDAVIA

La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha rilasciato un’intervista televisiva in cui ha affermato che “c’erano piani per rovesciare il governo di Chişinău questa primavera, falliti grazie ai nostri servizi segreti, ma ci riproveranno, perché il Cremlino vuole insediare un governo filo-russo e usare la Moldavia contro l’Ucraina in questa guerra”.

ARMENIA

Dal patriarcato armeno di Ečmjadzin ci sono state reazioni risentite alle parole del premier Pašinyan, da sempre polemico con la Chiesa Apostolica Armena accusata di occuparsi troppo di politica. L’arcivescovo Aršakh Khačatryan ha detto che “chi vuole occuparsi di religione può provare a entrare in seminario, se è in grado di sostenere gli esami”.