Le notizie di oggi: nuovi scontri in Beluchistan, esercito pachistano parla di 145 miliziani uccisi. Riaperto il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto ma solo per poche decine di persone al giorno. Hong Kong adotterà un piano quinquennale per "allinearsi" a Pechino. Singapore avrà un'agenzia spaziale nazionale. Primo Grammy per il K-pop coreano.

INDIA

“L’India vuole diventare la terza economia mondiale dando nuovo slancio alla produzione manifatturiera interna e all’autosufficienza”. Lo ha dichiarato il premier Narendra Modi presentando il bilancio 2026/2027 dell’Unione, il primo dopo la tempesta sollevata dai dazi di Trump. Delhi prevede un aumento del 9% nella spesa per le infrastrutture e del 15% in quella per la difesa. La ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman ha inoltre annunciato che il governo potenzierà la produzione manifatturiera in sette settori strategici, tra cui quello farmaceutico, i semiconduttori, i magneti a terre rare, i prodotti chimici, i beni strumentali, il tessile e gli articoli sportivi.

PAKISTAN

Una serie di attacchi con armi da fuoco e bombe nella provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan, ha causato nel fine-settimana la morte di 31 civili e 17 membri delle forze di sicurezza, secondo quanto dichiarato dal capo del governo provinciale Sarfraz Bugti. In scontri a fuoco durati 40 ore le forze di sicurezza pachistane sostengono di aver ucciso almeno 145 miliziani. In precedenza il gruppo ribelle dell’Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA) aveva rivendicato gli attacchi. Si tratta di un’escalation della violenza in questa provincia povera ma ricca di risorse, dove il governo pakistano combatte da decenni un’insurrezione di matrice etnica.

PALESTINA-ISRAELE-EGITTO

Alcune decine di palestinesi hanno iniziato a rientrare attraverso il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, dopo la sua riapertura al transito delle persone. Il valico è stato in gran parte chiuso dal maggio 2024, quando la parte palestinese era stata conquistata dalle forze israeliane. La riapertura, a lungo rinviata, rappresenta una parte fondamentale della prima fase del piano di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Solo un numero limitato di persone al giorno potranno attraversare il confine in entrambe le direzioni dopo appositi controlli. Gli aiuti umanitari e le merci commerciali continueranno a non essere autorizzati al passaggio da Rafah.

HONG KONG-CINA

Il governo della Regione autonoma speciale di Hong Kong formulerà per la prima volta un proprio piano quinquennale, in modo da allinearlo a quello di Pechino. Lo ha annunciato il capo del governo locale John Lee in un’intervista congiunta a Now TV e all’Hong Kong Economic Journal. Ha affermato che, una volta che le riunioni delle Due Sessioni a Pechino, previste per l’inizio del prossimo mese, avranno varato il Piano quinquennale della Repubblica popolare verrà creata una task force dedicata all’allineamento. Il Chief Executive ha inoltre affermato che il suo governo intende puntare maggiormente su “nuovi mercati emergenti”, dando priorità a visite nell’Europa orientale e in Asia centrale.

SINGAPORE

Dal 1 aprile anche Singapore avrà la sua agenzia spaziale nazionale. Lo ha annunciato il ministro responsabile per l’Energia e per la Scienza e la Tecnologia, Tan See Leng, che la National Space Agency of Singapore (NSAS) mira a cogliere le opportunità della crescente economia spaziale e le nuove possibilità offerte dall’accesso democratizzato allo spazio extra-atmosferico. Attualmente il governo di Singapore è comproprietaria di tre satelliti per l’osservazione della Terra insieme a ST Engineering.

COREA DEL SUD-STATI UNITI

“Golden”, il brano principale del film K-Pop Demon Hunters, è diventata la prima canzone del K-pop - il popolare generae musicale sudcoreano - a vincere un Grammy Award. Interpretata dalla band fittizia Huntr/x, ha conquistato il premio per la miglior canzone per media visivi nella serata di Los Angeles. Tra gli altri vincitori anche il Dalai Lama che ha vinto il premio per il miglior audiolibro.

RUSSIA

Si è tenuta l’asta giudiziaria per la vendita a privati dell’aeroporto moscovita di Domodedovo, confiscato ai proprietari in quanto aventi passaporto straniero. A vincere è stata la compagnia Perspektiva, appartenente alla proprietà del principale aeroporto di Šeremetevo, che ha pagato 66 miliardi di rubli, la metà del prezzo iniziale di 132 miliardi di rubli, ed è controllata dall’oligarca Arkadij Rotenberg, uno dei “portafogli di fiducia” di Vladimir Putin.

KIRGHIZISTAN

Il consigliere per la sicurezza della presidenza del Kirghizistan, Taalatbek Masadykov, è stato nominato segretario dell’alleanza militare eurasiatica Csto, e ha dichiarato che la crescita della tensione geopolitica in Eurasia è legata alla “trasformazione del sistema mondiale della sicurezza, e all’aumento dei rischi di conflitti militari”, e la regione sta diventando “un centro del mondo multipolare che si sta formando” per trovare nuovi equilibri internazionali.