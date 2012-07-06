10/05/2026, 00.06
ECCLESIA IN ASIA
Invia ad un amico

Mongolia: la Chiesa inaugura un centro per lo studio della cultura mongola

Siuato nel complesso della cattedrale di Ulanbatar mira a favorire l'inculturazione dei missionari stranieri e dei volontari impegnati in attività pastorali e sociali, approfondendo la conoscenza della lingua, della storia e della società locale. L'inaugurazione è coincisa con la Settimana pastorale che ha visto la piccola comunità cattolica copnfrontarsi sul tema "Grazia e missione".

Ulanbatar (AsiaNews) - Il 5 maggio la piccola Chiesa cattolica della Mongolia ha tenuto nella capitale Ulanbatar la cerimonia ufficiale di inaugurazione dello Studium, un Centro di ricerca sulla lingua e la cultura mongola. Il centro è dedicato ai missionari stranieri, agli educatori religiosi e ai volontari impegnati in attività sociali e pastorali all’interno della Chiesa locale come strumento per favorire l'inculturazione.

Il centro si trova nell'ala nord della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, nei locali che in precedenza ospitavano gli uffici della Caritas Mongolia, oggi trasferitisi in una struttura ad hoc.

"Il progetto - ha spiegato il card- Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Batar - mira a offrire una formazione continua agli operatori pastorali, inclusi catechisti e missionari stranieri, permettendo loro di approfondire la conoscenza della lingua, della storia, della cultura, della religione e della società mongola, promuovendo al contempo la ricerca linguistica".

Durante la cerimonia inaugurale, un musicista di morin khuur (un tradizionale strumento a corda mongolo ndr) e una cantante di musica tradizionale locale hanno offerto un saluto musicale, mentre il signor J. Selenge ha tenuto una conferenza intitolata “Identità mongola”. Il progetto, iniziato nel settembre 2025, raggiunto un importante traguardo con la creazione di una struttura apposoitamente dedicata alla formazione.

L'inaugurazione si è significativamente tenuta alla vigilia della Settimana pastorale 2026 della Chiesa cattolica della Mongolia, l'annuale sppuntamento tenutosi dal 6 al 9 maggio 2026 presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Si tratta di un evento unico nel suo genere poiché riunisce missionari, catechisti, fedeli laici e responsabili della Chiesa attorno a un tema diverso ogni anno, offrendo un’opportunità per apprendere, discernere e ascoltarsi reciprocamente. Alla Settimana Pastorale di quest’anno hanno partecipato circa 90 persone. Il tema che ha scandito la riflessione è stato “Grazia e missione della Chiesa cattolica in Mongolia", con il gesuita p. Giacomo Costa, consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, invitato come relatore ospite per guidare la formazione.

La Settimana pastorale di quest’anno si è distinta per una riflessione collettiva sulla vera identità della Chiesa cattolica in Mongolia, ponendosi domande come: qual è la nostra chiamata? Quali sono la nostra grazia e la nostra missione? Il tutto ascoltandosi e condividendo reciprocamente in uno stile sinodale. Prima dell'inizio dei lavori il card. Giorgio Marengo ha esortato i partecipanti a "guardare la Chiesa cattolica in Mongolia con gli occhi della fede e con gli occhi di Dio e riflettere insieme”, ricordando a tutti di partecipare in un clima di preghiera.

ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA
VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK

 

TAGs
Invia ad un amico
Visualizza per la stampa
CLOSE X
Vedi anche
Cattolici mongoli: la gioia e l’orgoglio per il loro primo sacerdote
25/01/2016 10:34
Pechino toglie dagli scaffali la storia mongola
05/09/2023 15:52
Mons. Tegusbilig, il volto cinese perseguitato del cattolicesimo mongolo
03/09/2023 17:00
Scoppiano proteste contro il trattamento dei mongoli in Cina
03/10/2020 08:19
La Chiesa mongola festeggia i suoi primi 20 anni: "Dio ha fatto grandi cose per noi"
06/07/2012


Asia Today
Iscriviti alle newsletter

Iscriviti alle newsletter di Asia News o modifica le tue preferenze

ISCRIVITI ORA
I più letti
“L’Asia: ecco il nostro comune compito per il terzo millennio!” - Giovanni Paolo II, da “Alzatevi, andiamo”