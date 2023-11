di Dario Salvi

Aleppo (AsiaNews) - Dalla prospettiva siriana la guerra fra Israele e Hamas a Gaza è fonte di profonda preoccupazione perché “può alimentare nuovi conflitti” ed è forte il rischio che contribuisca a “infiammare l’intera regione mediorientale”. È quanto spiega mons. Hanna Jallouf, francescano, dai primi di luglio vicario apostolico di Aleppo, secondo cui “in Siria e Libano si respira già un clima di forte paura”. Se l’esercito dello Stato ebraico attacca anche da nord “allora sarà elevata la possibilità di un allargamento del conflitto” che finirà per “incendiare tutto il Medio oriente”. E allora, confessa con timore ad AsiaNews, sarà “Terza guerra mondiale, ma speriamo davvero di no”. In questo quadro critico, “il governo di Damasco è ancora in balia delle sue miserie: vediamo di spegnere prima il fuoco dentro la nostra casa” evitando di farsi coinvolgere in altri conflitti perché sono ancora molti “i problemi interni”.

Il conflitto a Gaza è “un dramma che fa sanguinare il cuore” sottolinea il vicario, perché “vediamo gente che soffre e muore, anche sotto le macerie”. Per anni la metropoli del nord della Siria, un tempo capitale economica e commerciale del Paese, è stata epicentro della guerra e ha vissuto sulla propria pelle le devastazioni. Tuttavia “nemmeno noi abbiamo sperimentato un dramma simile o abbiamo assistito a omicidi così terribili, in special modo per i bambini e le donne”. “Quello che si vede a Gaza - prosegue - è peggio di quello che ha vissuto Aleppo, di ciò cui abbiamo assistito a Idlib: non siamo mai arrivati a questi livelli, soprattutto per le vittime civili”.

In questi giorni il prelato ha contattato più volte, personalmente, una religiosa delle Suore del Rosario rimaste nella Striscia per servire i fedeli e collaborare all’accoglienza degli sfollati nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia. “Ho parlato con sr. Maria - racconta - che mi ha mostrato e raccontato gli orrori e l’enormità dell’emergenza, delle persone che stanno negli ospedali o hanno trovato rifugio in chiesa. Grazie a lei ho visto le persone al buio, senza nulla, chiuse dentro a un recinto come pecore, povera gente che vive in miseria, nella paura. Un qualcosa di veramente orribile, speriamo che il Signore dia loro un po’ di calore, di misericordia, di perdono e che possa infine arrivare una pace vera e giusta”.

Su mille cristiani rimasti nella Striscia, almeno 5/600 sono ospitati dalla parrocchia dall’inizio dell’operazione miliare israeliana a Gaza, anche perché “è l’unico posto dove possono rimanere perché le loro case sono andate distrutte” riferisce il vicario di Aleppo. “Vi è poi la fatica quotidiana - prosegue - di trovare cibo, un po’ di pace per tutti. Per i fabbisogni di ogni giorno cercano di arrangiarsi alla meglio, ma i viveri si stanno esaurendo e gli aiuti non arrivano”.

Il timore è che il conflitto possa incendiare la piazza musulmana e coinvolgere altri movimenti e gruppi oltre ad Hamas. Al riguardo, vi è grande attesa per il discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, previsto per le tre del pomeriggio (ora locale) a Beirut. E sempre in queste ore si registra la nota degli Emirati Arabi Uniti (Eau), che parlano di “rischio generale” di una “ricaduta” a livello “regionale” della guerra come già aveva paventato il vicario d’Arabia. Dall’osservatorio siriano, mons. Jallouf afferma che per ora il mondo islamico “si mantiene sotto controllo” anche se nel nord del Paese persistono scontri interni fra fazioni rivali e con l’esercito governativo. I riflettori sono puntati su Gaza e il conflitto siriano, come la guerra in Ucraina, “sembrano dimenticati” anche se in più di una occasione caccia e droni israeliani hanno colpito di recente Aleppo e Damasco, in particolare aeroporti e centri dei miliziani, che hanno risposto agli attacchi.

Al dramma della guerra la Chiesa siriana risponde con la preghiera e il digiuno che “avevo proclamato per tre giorni prima ancora che lo facesse papa Francesco” racconta il vicario, “chiedendo al Signore di proteggere un popolo che soffre”. In Siria come in Libano, in Terra Santa “o in Iraq dove anche lì si sta consumando un disastro” contro i cristiani. Infine, il prelato [francescano e legato nel profondo alla Terra Santa] ricorda che “l’unica cosa che possiamo fare ora è fermare questa tragedia e vivere veramente il valore della pace che Dio ci ha donato, la pace per la quale san Francesco tanto ha fatto. Come il santo di Assisi ha saputo ammansire il lupo - conclude - speriamo che oggi si possano rendere mansueti i lupi che vogliono alimentare il conflitto”.