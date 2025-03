Bangkok (AsiaNews) - La Chiesa di Bangkok ha accolto ufficialmente ieri il suo nuovo arcivescovo, mons. Francis Xavier Vira Arpondratana, 69 anni già vescovo di Chiang Mai, nominato l’11 gennaio scorso da papa Francesco. La celebrazione è avvenuta nella cattedrale dell’Assunzione alla presenza dei suoi due predecessori - i cardinali Michael Michai Kitbunchu e Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij - del clero diocesano, delle autorità e di numerosi rappresentanti delle altre comunità religiose presenti nella capitale thailandese.

Per mons. Vira Arpondratana si tratta di un ritorno nell’arcidiocesi in cui è stato ordinato sacerdote 44 anni fa. A sottolinearlo come una “benedizione” è stato il nunzio apostolico mons. Peter Brian Wells, nel suo indirizzo di saluto. Il rappresentante della Santa Sede ha anche elogiato la dedizione e il servizio svolto dall'arcivescovo Arpondratana come vescovo di Chiang Mai, sottolineando il suo impegno verso i poveri e gli emarginati. “Le sue esperienze l'hanno preparata bene per le responsabilità che l'attendono”, ha aggiunto il nunzio esortandolo a seguire lo zelo missionario del suo omonimo, san Francesco Saverio.

Il motto del nuovo arcivescovo di Bangkok è “Tutto faccio a motivo del Vangelo” (1 Corinzi 9,23). Rivolgendosi ai fedeli al termine della celebrazione ha espresso la sua profonda gratitudine, riconoscendo la lunga storia dell'arcidiocesi di Bangkok e il privilegio di continuare la sua missione. Riflettendo sui suoi 15 anni a Chiang Mai, ha anche ringraziato il clero, i religiosi e i fedeli per il sostegno ricevuto durante le sfide come la pandemia da Covid-19 e le gravi inondazioni. Ha sottolineato il suo lavoro nella formazione catechistica, compreso il sostegno ai fedeli, in particolare ai giovani e alle religiose che studiano nel Seminario maggiore Lux Mundi.

“Accetto questa nomina affidandomi alla Divina Provvidenza”, ha aggiunto in un’intervista rilasciata all’agenzia Licas nella quale ha espresso profonda gratitudine ai cardinali Michael Michai Kitbunchu e Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, lodando in particolare l'iniziativa di quest’ultimo di istituire 12 stazioni missionarie, che si è impegnato a portare avanti in collaborazione con la Thai Mission Society. “So di non essere il migliore - ha detto ancora - ma farò del mio meglio per aiutare l'arcidiocesi di Bangkok a diventare una vera comunità di discepoli di Cristo, in cammino nella nuova evangelizzazione”.

L'arcivescovo Arpondratana ha poi incoraggiato i fedeli a cogliere l’occasione di rinnovamento spirituale offerta dal Giubileo con il suo tema “Pellegrini di speranza”: “Rinnoviamo la nostra fede attraverso la preghiera, il pellegrinaggio, i gesti di carità e la riconciliazione”, ha esortato. Richiamando infine il tema della sinodalità ha concluso: “In passato, un pastore guidava il gregge con il suo bastone, ma oggi Papa Francesco ci chiama a camminare insieme, ascoltandoci l'un l'altro con il cuore. Il mio desiderio è quello di ascoltare lo Spirito Santo, i miei colleghi vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, affinché, guidati dagli insegnamenti della Chiesa, possiamo camminare insieme nella fede, attraverso le gioie e le sfide, portando a tutti il gioioso annuncio del Vangelo”.

Foto: Licas / Peter Monthienvichienchai