Le notizie di oggi: tra gli ospedali in difficoltà a Gaza anche uno finanziato dall'Indonesia. Dal 31 gennaio la Malaysia avrà un nuovo re. In Vietnam sono sempre più popolare i noleggi di fiori per foto "instagrammabili". L'India probabilmente non firmerà un patto per ridurre le emissioni legate ai sistemi di raffreddamento. In Giappone due dipendenti della Tepco ricoverati per essere entrati in contatto con le acque radioattive di Fukushima.