di Melani Manel Perera

Aveva creato il più grande marchio globale dello Sri Lanka, con prodotti venduti in più di 100 Paesi e tra i primi 10 marchi di tè al mondo. Nato in una famiglia cattolica nel 1930, Fernando aveva creato da zero la sua azienda. Negli ultimi anni aveva dato vita a una fondazione per la protezione delle foreste.

Colombo (Asia News) - Il fondatore di Dilmah Ceylon Tea Company, ma anche del Pure Ceylon Tea, Merrill J. Fernando, è morto all'età di 93 anni. Aveva costruito il suo impero del tè dopo aver trascorso quattro decenni lavorando come dipendente di una società di esportazione di proprietà britannica. Fernando aveva lanciato il marchio Dilmah in Australia nel 1985. La svolta arrivò quando ottenne un contratto per confezionare bustine di tè Farmland per G.J. la catena di supermercati internazionale Coles.

L’attuale amministratore delegato di Dilmah, il figlio Dilhan Fernando, ha detto che l'eredità di suo padre sarà "eterna" e ha aggiunto che "il suo straordinario viaggio e la sua incrollabile passione hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del tè. Il suo spirito ci ispirerà per sempre a lottare per l'eccellenza e ad avere un impatto positivo sulla vita degli altri”. Dal mercato australiano, l'azienda ricava circa l'85% delle sue vendite al dettaglio, mentre attinge il 15% del suo fatturato dalla gestione di hotel e servizi di ristorazione.

Al cordoglio si è unita anche l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Sri Lanka, Julie Chung che ha scritto su Twitter: “Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Merrill J. Fernando. È stato un pioniere che ha portato il tè di Ceylon nel mondo con grande passione e ha ispirato generazioni di imprenditori”. Imprenditore pionieristico, ha reso famoso il tè dello Sri Lanka che oggi grazie alla sua azienda è presente e venduto in oltre 100 paesi ed è tra i primi 10 marchi di tè al mondo.

Merrill J. Fernando era nato a Negombo, una delle principali città dello Sri Lanka situata a circa 30 km da Colombo, il 6 maggio 1930, da una famiglia cattolica. Nel 1954 ha iniziato a lavorare come assistente del tè con Arthur Frederick Jones e i suoi figli Dennis e Alan Jones presso AF Jones & Co. Iniziò la sua carriera nel tè quando aveva 20 anni. Quattro anni dopo, fu nominato amministratore delegato dalla famiglia proprietaria di AF Jones & Co. Nel 1962, si dimise da AF Jones e fondò la Ceylon Tea Services Company, nello stesso anno fondò la Merrill J. Fernando Company ed esportò tè sfuso in Russia, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Libia, Egitto e Arabia Saudita. Nel 1982 Merrill J. Fernando diede vita a Ceylon Tea Services Ltd., quotata come società pubblica su richiesta del governo per sostenere la neonata Borsa di Colombo. Il lancio del primo marchio di tè di Ceylon a valore aggiunto dello Sri Lanka "Dilmah" con Mauri Foods ebbe luogo nel 1985.

Nel corso degli anni, Dilmah ha ottenuto numerosi riconoscimenti locali e internazionali sotto la guida di Merrill J. Fernando, che sarà ricordato anche per la sua umanità e attenzione alla tutela dell’ambiente. Per questo scopo nel 2007 aveva istituito la Dilmah Conservation con l'obiettivo di proteggere le foreste del suo Paese.