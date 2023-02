Ultimo religioso a presiedere la Fu Jen Catholic University di Taipei. È stato segretario generale della Conferenza episcopale taiwanese. Ha pubblicato quasi 50 libri. Ricordato per il suo servizio a favore della Chiesa cattolica e della comunità accademica.

Taipei (AsiaNews/Agenzie) – È morto a 95 anni mons. Ly Chen-ying, ammirato teologo e filosofo, ultimo religioso a presiedere la Fu Jen Catholic University della capitale. Il decesso è avvenuto il 18 febbraio all’ospedale St. Joseph di Chiayi, dove era ricoverato da 10 anni per il suo precario stato di salute.

Il funerale si terrà il 25 febbraio, e sarà officiato dal vescovo di Chiayi, mons. Norbert Pu. Come riporta la stampa locale, nella messa di ieri p. Zhao Yongji ha sottolineato l’impegno di mons. Ly per la Chiesa e il suo lavoro di educatore.

Nato nel 1929 a Tianjin, nella Cina continentale, egli è stato ordinato sacerdote in Italia nel 1955. Trasferitosi a Taiwan, è diventato segretario generale della diocesi di Tainan e ha iniziato a insegnare in diverse università dell’isola. Nel 1970 si unisce alla diocesi di Chiayi per assumere l’incarico di segretario generale della Conferenza episcopale taiwanese.

Presidente della Fu Jen Catholic University dal 1992 al 1996, dal 2013 ha vissuto ritirato per motivi di salute. Mons. Ly era esperto di cultura occidentale e orientale, e ha pubblicato quasi 50 libri di teologia e filosofia. È ricordato per il suo servizio a favore della Chiesa cattolica e della comunità accademica.

(Foto Taiwan News)