Secondo fonti locali si è spento a 77 anni nello Shaanxi. Ordinato segretamente nel 2005 come coadiutore di mons. Liang Xisheng - scomparso due anni dopo - non era mia stato riconosciuto dalle autorità cinesi. Anche la sede "ufficiale" di questa Chiesa dell'Henan è però vacante dalla morte del vescovo illegittimo, avvenuta nel 2001. Un'arcidiocesi dalla lunga storia, dove fino alla persecuzione per mano dei comunisti operarono i missionari del Pime.

Milano (AsiaNews) - Fonti legate alle comunità cattoliche della Cina Continentale hanno diffuso oggi la notizia della morte di mons. Joseph Gao Hongxiao, frate minore francescano e vescovo “sotterraneo” dell’arcidiocesi di Kaifeng, nella provincia dell’Henan. Secondo quanto riferito mons. Gao, 77 anni, si sarebbe spento ieri sera nella sua casa del distretto di Meixian, nella provincia dello Shaanxi, di cui era originario.

Mons. Gao Hongxiao era stato ordinato vescovo coadiutore con il mandato della Santa Sede il 1 gennaio 2005 dal suo predecessore, mons. John Baptist Liang Xisheng, poi morto a 84 anni il 27 settembre 2007. Secondo quanto stabilito dal diritto canonico - dunque - mons. Gao gli era quindi succeduto come vescovo legittimo; ma non essendo riconosciuto dalle autorità cinesi ha avuto grandi difficoltà nello svolgere il suo ministero in un contesto come quello di Kaifeng, dove permane la separazione tra le comunità “ufficiali” e quelle “sotterranee”.

Dal 2007 - peraltro - mons. Gao era comunque l’unico vescovo di Kaifeng, dal momento che per gli organismi ecclesiali controllati dal Partito comunista cinese la sede - importantissima per la storia del cattolicesimo dell’Henan - risulta vacante dalla morte nel 2001 di mons. Stanislaus Han Daoyi, un sacerdote designato dall’Associazione patriottica e ordinato vescovo nel 1993, senza l’autorizzazione papale.

Questa situazione così travagliata incarna le sofferenze vissute dalla comunità cattolica di Kaifeng, dove fin dai tempi di Matteo Ricci si parlava della presenza di discendenti degli “adoratori della croce”, probabilmente comunità figlie dei missionari nestoriani del primo millennio. A partire dal Seicento furono poi i gesuiti e i lazzaristi a vivere a Kaifeng il loro ministero, fino all’affidamento da parte di Propaganda Fide al Pime, nella seconda metà dell’Ottocento. All’istituto missionario italiano appartenevano anche i primi due vescovi mons. Noè Giuseppe Tacconi e mons. Gaetano Pollio, quest’ultimo nel 1951 incarcerato e poi costretto all’esilio dalla Cina di Mao. Lo stesso primo vescovo "ufficiale" di Kaifeng, mons Stephen He Chuming, ordinato anche lui illegittimamente nel 1962, era stato il vicario di mons. Pollio prima di essere costretto ad aderire agli organismi del Partito.

Nella diocesi di Kaifeng si stima che vivano circa 30mila fedeli. In tutto l’Henan sono ben sei attualmente le sedi episcopali vacanti: Kaifeng, Zhengzhou, Shangqiu, Luoyang, Zhumadian e Xinxiang. Il problema delle diocesi che permangono senza un vescovo è uno dei nodi critici dell'Accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica popolare cinese, rinnovato nello scorso mese di ottobre: a oggi più di un terzo delle diocesi cinesi è privo di un vescovo e l'ultima ordinazione episcopale risale all'8 settembre 2021 a Wuhan.