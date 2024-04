di Nirmala Carvalho

Le suore fondate da don Giacomo Alberione hanno clebrato il loro centenario e 70 anni di presenza in India. Il card. Gracia: "Occasione per tornare a interrogarsi sull'annuncio del Vangelo in questo tempo di Pasqua". L'incontro tra liturgia e tradizione indiana nell'esperienza del Divya Kala Kendra.

Mumbai (AsiaNews) - Le suore Pie Discepole del Divin Maestro (PDDM) - fondate nel 1924 dal beato don Giacomo Albertione - hanno festeggiato anche a Mumbai il loro centenario. È avvenuto il 3 aprile nel corso di una celebrazione presieduta dal card. Oswald Gracias nella Cappella Prarthanalya (Casa della Preghiera) che si trova nel quartiere di Bandra a Mumbai. L’appuntamento, a cui hanno preso una folla di religiosi di altre congregazioni, benefattori e laici, è stata l’occasione per rendere grazie anche per i loro 70 anni di apostolato in India, nella sequela di Gesù Maestro Via, Verità e Vita.

Nell’omelia il card. Gracias ha sottolineato il legame molto stretto tra l’esperienza della Pasqua e l’evangelizzazione. “L'annuncio del Vangelo è l'esperienza dei discepoli di Emmaus quando i loro occhi si sono aperti e sono tornati di corsa a Gerusalemme – ha commentato l’arcivescovo di Mumbai -. Tutti noi siamo un popolo pasquale e possiamo dire la stessa cosa: ‘Non abbiamo forse il cuore che arde in noi e corriamo a condividere la gioia di Cristo risorto?’”.

“Nella notte che divideva tra loro due secoli (1900-1901) - ha ricordato ancora il card. Gracias – l’esperienza eucaristica ha illuminato Alberione, con la scelta di dedicarsi ai mezzi di comunicazione del Vangelo. Oggi il mondo si trova di fronte a nuove sfide, nuove situazioni e nuove filosofie: è un tempo di riflessione, di introspezione.... Per questo celebrare un centenario è l’occasione per tornare a interrogarsi su come annunciare, celebrare e servire Gesù Divino Maestro, attraverso la missione eucaristica, liturgica e sacerdotale".

Dopo l'Eucaristia, le suore del "Divya Kala Kendra" - un centro gestito dalle suore PDDM che insegna musica liturgica sia della tradizione indiana sia di quella occidentale - hanno proposto delle coreografie e messo in scena un recital di danza indiana "Donne del Vangelo", rappresentando in forma artistica le donne del Vangelo, trasformate dall'incontro con il Signore risorto.