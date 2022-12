Le altre notizie del giorno: jet da taiwanesi fatti decollare per allontanare incursione aerea cinese. Dimostranti a Gwadar intimano ai cinesi di lasciare il porto di Gwadar. Il Giappone estende la vita delle proprie centrali nucleari. Arabia saudita ed Emirati Arabi Uniti contro i talebani per divieto università alle donne. Almeno 7,8 milioni di ucraini fuggiti dopo invasione russa. Armeni e azeri trattano per sbloccare stallo su accesso al Karabakh.

MYANMAR

Per la prima volta dal colpo di Stato del febbraio 2021, ieri il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione sul Myanmar. Domanda lo stop alle violenze nella guerra civile in corso e chiede alla giunta militare al potere di liberare tutti i prigionieri politici, compresa la leader democratica Aung San Suu Kyi.

TAIWAN-CINA

Taipei ha fatto decollare oggi jet da combattimento per allontanare 39 velivoli militari cinesi entrati nel settore meridionale della sua zona di difesa aerea. Dopo la visita sull’isola in agosto della speaker della Camera Usa dei rappresentanti, Nancy Pelosi, Pechino ha intensificato le incursioni aeree e navali intorno a quella che considera una “provincia ribelle”.

PAKISTAN-CINA

Il leader di un gruppo di protesta per i diritti della popolazione locale ha intimato a Pechino di lasciare il porto di Gwadar, ritenuto uno snodo chiave della Belt and Road Initiative, il megapiano infrastrutturale di Xi Jinping per rafforzare la posizione commerciale e geopolitica della Cina nel mondo.

GIAPPONE

Il governo Kishida ha deciso oggi che i reattori nucleari del Paese potranno essere usati oltre il loro attuale limite di 60 anni; prevista anche la sostituzione delle centrali più vecchie con quelle di ultima generazione. Per Tokyo si tratta di un notevole cambio di orientamento politico, giustificato dalla lotta ai cambiamenti climatici e la crisi energetica post-invasione russa dell’Ucraina.

GOLFO-AFGHANISTAN

L’Arabia saudita e gli Emirati Arabi Uniti condannano la decisione dei talebani in Afghanistan di vietare alle donne l’accesso all’università. Riyadh e Abu Dhabi precisano che la mossa del governo fondamentalista afghano non solo è una violazione dei diritti umani, ma va anche contro gli insegnamenti dell’islam.

UCRAINA-RUSSIA

Come ha illustrato la rappresentante del Centro per le strategie economiche di Kiev, Anna Sakhno, sono 7,8 milioni gli ucraini costretti a fuggire dal Paese dopo l’invasione russa. Hanno trovato riparo in Europa; 2,25 milioni di bambini, il 43% dell’intera popolazione scolastica ucraina (5,4 milioni), frequenta ora scuole nei Paesi dell’Unione Europea.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il consigliere del governo armeno del Nagorno-Karabakh, Artak Beglaryan, si trova a Erevan, dove ha informato che sono in corso delle trattative sotto l’egida delle forze di pace russe per la riapertura del “corridoio di Lačinsk” con l’Azerbaigian. Per la sua riapertura, Baku ha posto una serie di condizioni i cui dettagli non sono stati resi pubblici, la cui priorità sarebbe l’accesso alla miniera di Kašen.