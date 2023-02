Le altre notizie del giorno: livelli record di inquinamento a Bangkok. Hong Kong mette in palio 500 biglietti aereo per attrarre i turisti. Gli hacker nordcoreani stanno diventando sempre più abili nel furto delle criptovalute. Con le perdite economiche del gruppo Adani anche problemi diplomatici al governo indiano. Il 90% dei russi è convinto che la guerra in Ucraina durerà almeno altri due anni.

MYANMAR

Un giorno dopo aver prorogato lo stato di emergenza per altri sei mesi, la giunta golpista birmana ha imposto la legge marziale nelle aree del Paese dove continuano i combattimenti tra le truppe dell’esercite e le milizie della resistenza. La maggior parte delle municipalità a cui ora è stata imposta la totale autorità della giunta si trovano nella regione Sagaing e nello Stato Chin, dove gli scontri sono stati particolarmente feroci e cruenti.

THAILANDIA

L’inquinamento dell’aria a Bangkok ha superato livelli accettabili al punto che il governo ha consigliato ai cittadini di non uscire se non necessario e di astenersi da attività faticose all’aperto. Tra ieri e oggi la concentrazione di PM2.5 era di 14 volte superiore ai livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità, impedendo ai cittadini di vedere e respirare normalmente.

GIAPPONE

Bassa immunità contro il Covid-19 e una popolazione molto anziana sembrano essere le cause di un aumento dei decessi per coronavirus in Giappone. Il Paese, che vantava uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo, ha visto il numero di casi aumentare dalla fine dello scorso anno. Siccome la malattia è ancora classificata come “molto pericolosa”, solo alcuni ospedali designati dal governo possono accettare gli infetti. Il Giappone è uno dei pochi Paesi che pubblica ancora il conteggio giornaliero dei numeri di casi.

COREA DEL NORD

Gli hacker della Corea del Nord, per aggirare le sanzioni internazionali, sono sempre più abili nel furto di criptovalute. Secondo un rapporto pubblicato da Chainanalysis, negli Stati Uniti, nel 2022 sono stati rubati un totale 3,8 miliardi di dollari. Almeno 1,7 miliardi sono stati rubati da hacker nordcoreani, una cifra che nel 2021 era di “soli” 400 milioni. Secondo gli esperti questo denaro costituisce circa un terzo dei finanziamenti per i programmi di sviluppo delle armi di Pyongyang.

HONG KONG

Mentre la Cina ha annunciato che dal 6 febbraio saranno ripristinati i collegamenti con Hong Kong e Macau senza l’obbligatorietà di un tampone negativo, l’ex colonia britannica ha fatto sapere che metterà in palio 500 biglietti aerei per promuovere il ritorno dei turisti. La lotteria partirà dal primo marzo ma in quel mese potranno partecipare i cittadini del sud-est asiatico, ad aprile quelli della Cina continentale e a maggio i visitatori dal resto del mondo.

INDIA

Il governo indiano ha preso le distanze dalle rivendicazioni del Bangladesh che ha chiesto la revisione di un accordo del 2017 con Adani Power per l'acquisto di elettricità: negli ultimi giorni le società del miliardario Gautam Adani hanno perso 108 miliardi di dollari del loro valore di mercato. Lo stesso Adani ha perso 48 miliardi di dollari del suo patrimonio personale e dal terzo posto è ora sceso al 16mo nella lista degli uomini più ricchi al mondo. Dow Jones ha fatto sapere che rimuoverà la Adani Enterprise dai propri indici di sostenibilità.

RUSSIA

Secondo un sondaggio del gruppo “Politolog”, quasi il 90% dei russi è convinto che la guerra in Ucraina durerà almeno altri due anni. La maggior parte pensa che non si andrà oltre la Crimea e le regioni già annesse, mentre il 32% attende “la riunione di tutti i territori dell’Ucraina alla Russia”, e oltre la metà è sicura che verrà instaurato a Kiev un governo filorusso.

KIRGHIZISTAN

Il direttore del fondo ecologista “Amanat omur” del Kirghizistan, Žanar Algožoev, ha lanciato un allarme per la possibile scomparsa della rara “Rana asiatica Bedriaga”, un tipo di rana che viene venduta disseccata in grandi quantità al mercato di Oš, insieme a erbe e grassi estratti dai suoi organi, o anche esemplari vivi per pochi soldi, insieme a serpenti e lucertole.