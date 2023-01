MYANMAR

Nel 2022 sono morti almeno 157 bambini nella repressione delle proteste e in operazioni militari della giunta golpista. Nel rapporto elaborato dagli attivisti di Assistance Association for Political Prisoners (Aapp) si legge inoltre che il totale delle vittime minorenni dal ritorno al potere dei generali è salito a quota 267.

ISRAELE - PALESTINA

Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso questa mattina due palestinesi nell’ambito di una operazione nel villaggio di Kfar Dan, a Jenin, in Cisgiordania. Obiettivo dell’operazione una casa di alcuni palestinesi accusati di coinvolgimento in un attacco mortale contro un comandante dell’esercito. Le vittime sono Mohammed Samer Hoshieh, 22 anni, e Fouad Mohammed Abed (25).

GIAPPONE

L’imperatore giapponese Naruhito dopo due anni di blocco legati al Covid-19, si è affacciato stamane in pubblico per gli auguri del nuovo anno. Un evento tradizionale improntato oggi alla cautela, mentre il Paese - e la famiglia reale - tornano lentamente alla normalità. Presente anche l’imperatrice Masako e la figlia Aiko. A palazzo vi erano 1.500 persone, sorteggiate con una lotteria.

COREA DEL NORD - CINA

I grandi magazzini di Pyongyang stanno facendo scorta di beni di lusso - alcuni originali, ma la grande maggioranza contraffatti - importati dalla Cina per venderli a prezzi elevati alla ricca élite della Corea del Nord in vista delle vacanze all'inizio del nuovo anno. I treni merci che corrono tra Dandong, in Cina, e Sinuiju, in Corea del Nord, operano tutti i giorni tranne i fine settimana.

PAKISTAN - INDIA

​Islamabad e Delhi si sono scambiati i rispettivi elenchi di impianti nucleari, parte del patto siglato nel 1988 che impedisce attacchi a siti atomici. I due Paesi hanno comunicato anche alla controparte la lista di prigionieri sotto custodia, come prevede l’accordo del 2008. Il Pakistan detiene 705 indiani (51 civili e 654 pescatori), l’India 434 pakistani (339 civili e 95 pescatori).

ASIA

Un terzo della popolazione araba nel continente asiatico vive al di sotto della soglia di povertà. Lo ha stabilito un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dallo United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (Escwa), secondo cui lo stato di indigenza colpisce fino a 130 milioni di persone. Nel 2022 si è anche registrato il dato più alto in tema di disoccupazione, al 12%.

UZBEKISTAN - INDIA

In Uzbekistan dal 30 dicembre è stata bloccata la vendita di tutti i medicinali di ogni tipo, prodotti dalla compagnia indiana Marion Biotech e registrati nel Paese. Dietro la decisione il rinvenimento nel “Dok-1 Max” di elementi estranei, che si sospetta siano la causa della morte di 19 persone, quasi tutti bambini, nelle ultime settimane.