Le notizie di oggi: militare apre il fuoco contro gli istruttori, almeno due morti e un ferito. Riyadh elabora un piano di investimenti da 20 miliardi di dollari nell’industria alimentare. Decine di migliaia di evacuati fra India e Pakistan per il ciclone Biparjov, già sette vittime. Istanbul, medici in allarme per epidemia di morbillo: prime vittime fra i bambini. Taipei pubblica manuale di difesa per “distinguere” soldati cinesi da quelli di Taiwan.

MYANMAR

Oltre 6mila civili sono stati uccisi in Myanmar nei primi 20 mesi dal golpe militare del febbraio 2021. A rivelarlo è un rapporto del Peace Research Institute di Oslo, secondo cui la giunta (esercito e polizia) è “il principale killer” ma pure le forze di opposizione hanno “le mani insanguinate”. Almeno 6.337 civili sono stati uccisi “per motivi politici” e 2.614 sono rimasti feriti.

GIAPPONE

La polizia giapponese ha arrestato un 18enne soldato che ha aperto il fuoco contro commilitoni a un poligono di tiro, uccidendo due istruttori e ferendone un terzo. L’incidente, che non ha coinvolto civili, è avvenuto questa mattina a Gifu, nel centro del Paese, ed è il primo con vittime per le Ground Self Defense Force (Gsdf) dal 1984. Il giovane è in stato di fermo con l’accusa di omicidio.

ARABIA SAUDITA

Il ministero saudita dell’Industria e delle risorse minerarie intende attirare investimenti per 20 miliardi di dollari nell’industria alimentare entro il 2035. Il budget sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo del settore nel regno, compreso il lattiero-caseario, della panificazione, di dolci e bevande. Il ministero mira anche a raddoppiare le esportazioni da 3,7 miliardi nel 2022 a 10,9 miliardi.

INDIA - PAKISTAN

Delhi e Islamabad hanno predisposto l’evacuazione di oltre 40mila persone per l’arrivo di Biparjoy [disastro, in bengalese], che sta avanzando nel mar Arabico accompagnato da venti di oltre 150 km/h. Il ciclone dovrebbe impattare domani sulla terraferma, fra il sud del Pakistan e l’India occidentale. Ad oggi si contano già almeno sette vittime, per crolli di muri e inondazioni di terreni.

TURCHIA

L’associazione dei medici di Istanbul lancia l’allarme per lo scoppio di una grave epidemia di morbillo, con numeri in rapida ascesa dalle dimensioni “preoccupanti” e che ha già causato diverse vittime fra i bambini. Gli specialisti si rivolgono alle famiglie, esortandole ad aderire alla campagna vaccinale, e al ministero della Sanità invocando massima trasparenza sui dati.

TAIWAN - CINA

L’esercito di Taipei ha pubblicato un manuale di difesa aggiornato che include una sezione su come distinguere soldati cinesi da quelli taiwanesi in base a uniformi, camuffamento e insegne. I responsabili hanno detto di aver ricevuto feedback che invitavano a illustrare meglio “scenari di guerra”. I soldati taiwanesi sono mostrati sorridenti, quelli cinesi con bocche rovesciate e severe.

RUSSIA

Al Parlamento Ue a Bruxelles si è riunita nei giorni scorsi l’élite delle opposizioni russe all’estero, circa 300 rappresentanti tra politici, attivisti, economisti, giornalisti e pubblicisti. Assenti i membri del gruppo di Naval’nyj, in polemica con gli altri oppositori. A loro si è unito l’ex-consigliere di Zelenskyj, Aleksej Arestovič, per parlare del “Giorno dopo”, il transito a una Russia democratica.

KAZAKHSTAN

Il ministro delle finanze del Kazakistan, Erulan Žamaubaev, ha comunicato che verrà soppressa la cancelleria presidenziale, organo istituito dall’ex-presidente Nursultan Nazarbaev. Una ulteriore mossa di cancellazione del precedente regime, che “libera tre miliardi di tenge per il bilancio statale” e allarga ulteriormente il distacco col Cremlino, molto legato alla struttura eliminata.