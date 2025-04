Le notizie di oggi: piloti israeliani allontanati per aver firmato una petizione su Gaza; i morti a Gaza quasi 51mila. Falsi account social difendono Duterte, per influenzare le elezioni filippine di medio termine. 47 morti in Bihar e Uttar Pradesh per fulmini e nubifragi: allerta arancione in diversi distretti. Indagine sul disastroso Scout Jamboree in Corea del 2023: "lasso completo" su tutti gli aspetti.

CINA - MYANMAR

Pechino ha promesso un'assistenza umanitaria di emergenza di 1 miliardo di yuan (137 milioni di dollari) al Myanmar colpito dal terremoto, ha detto la sua ambasciata nella nazione del sud-est asiatico. I fondi fornirebbero cibo, medicine e case prefabbricate urgentemente necessarie, oltre a pagare gruppi di esperti medici, di prevenzione epidemica e di valutazione delle catastrofi. In Myanmar, nonostante il cessate il fuoco, gli attacchi aerei della giunta nel nord-ovest hanno ucciso più di 30 civili negli ultimi giorni.

ISRAELE - GAZA



Ufficiali israeliani che hanno chiesto pubblicamente di garantire il rilascio dei prigionieri anche a costo di porre fine alla guerra di Gaza, sarebbero stati licenziati dall'aeronautica. "Qualsiasi riservista attivo che ha firmato la lettera non sarà in grado di continuare a servire nell'IDF", ha detto un funzionario militare israeliano in risposta a una lettera firmata da circa 1.000 piloti di riserva e in pensione che è apparsa sui media. Intanto, Hamas ha riferito ieri che gli attacchi israeliani sulla Striscia hanno causato 40 morti nelle ultime 24 ore portando a 51mila il numero complessivo delle vittime.

FILIPPINE

Una sofisticata rete di falsi account sui social media è nata per difendere ll'ex presidente filippino Rodrigo Duterte - ora in custodia all'Aia. Circa un terzo dei resoconti che discutevano dell'arresto sulla piattaforma X, per lo più lodando Duterte e denigrando la Corte Penale Internazionale, erano falsi, secondo una ricerca di Reuters. Tale proliferazione aggressiva della disinformazione punta a indirizzare la discussione intorno alle elezioni filippine di medio termine del mese prossimo.



INDIA

Almeno 47 persone sono morte per fulmini e effetti dei nubifragi in Bihar e Uttar Pradesh. Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha emesso un' "allerta arancione" per una serie di distretti. Il capo del governo dell'Uttar Pradesh Yogi Adityanath ha incaricato i funzionari di distribuire immediatamente un rimborso economico di soccorso alle famiglie dei defunti, di fornire un trattamento adeguato ai feriti e di fornire assistenza alle persone colpite.

COREA DEL SUD

Un'indagine governativa appena conclusa sul World Scout Jamboree ospitato dalla Corea del Sud nel 2023, che si concluse nel caos, parla di un "lasso completo" in tutti gli aspetti, tra cui l'incompetenza degli organizzatori e la selezione del sito. Condizioni terribili tra cui un sito infestato da insetti (e a rischio tifone) portarono alcuni contingenti nazionali a ritirarsi presto. Durante l'evento che vedeva presenti 40mila scout da 155 Paesi furono in centinaia a dover ricorrere a cure mediche.

UCRAINA - RUSSIA - CINA

Il rappresentante del ministero degli esteri cinese Lin Qiang ha reagito alla notizia dell’arresto di due soldati cinesi che combattevano per i russi al fronte in Ucraina, affermando che “si sta cercando di chiarire la situazione” insieme agli ucraini, e comunque che il ministero ha sempre “raccomandato ai propri cittadini di tenersi alla larga dalle zone di conflitti armati, e di non immischiarsi in essi”.

KIRGHIZISTAN

Il ministero della cultura del Kirghizistan ha proposto un disegno di legge sui mass-media, che è stato criticato dal deputato Marlen Mamataliev per le possibili conseguenze sui blogger, che lavorano “allo stesso livello dei giornalisti”, considerando che ormai “i giovani non guardano più la televisione, ma scorrono le reti social, dove “serve maggiore controllo”.