Le notizie di oggi: in Bangladesh vittoria senza sorprese per la premier Hasina. Sale a 161 il bilancio delle vittime del terremoto in Giappone. Il governo delle Maldive sospende tre funzionari che hanno insultato il primo ministro indiano Narendra Modi sui social. In India la Corte suprema interviene sulle condanne delle rivolte del Gujarat nel 2002. Semplificato l'ottenimento della cittadinanza in Russia.

MYANMAR

Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sono stati uccisi in un bombardamento della giunta golpista birmana che ha colpito due chiese nel nella municipalità di Khampat, distretto di Tamu, mentre un secondo attacco è avvenuto mentre la gente fuggiva dagli edifici. Un altro ordigno è caduto vicino alla scuola della comunità, hanno aggiunto fonti locali che hanno chiesto di restare anonime.

BANGLADESH

Come previsto, la Lega Awami della premier Sheikh Hasina ha vinto tra i 223 e i 227 seggi in Parlamento su 300, ma l’affluenza è stata una tra le più basse di sempre, ha rivelato la Commissione elettorale del Bangladesh. Ieri, nella giornata del voto, almeno una decina di sedi che dovevano ospitare le cabine elettorali sono state dalle alle fiamme, dopo che il principale partito all’opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh aveva annunciato uno sciopero generale e un boicottaggio delle elezioni.

MALDIVE

Il governo delle Maldive ha sospeso tre viceministri che hanno espresso commenti offensivi nei confronti del primo ministro indiano Narendra Modi. Malsha Shareef, Mariyam Shiuna e Abdulla Mahzoom Majid, che lavoravano tutti per il Ministero per l'empowerment giovanile, l'informazione e le arti, sui social avevano descritto Modi come un “pagliaccio”, un “terrorista” e un “burattino di Israele” in risposta a un video di promozione del turismo a Lakshadweep, un territorio dell’Unione indiana nel Mar Arabico.

INDIA

La Corte suprema indiana ha annullato il condono della pena di 11 uomini indù condannati all’ergastolo per lo stupro di una donna musulmana incinta e l’uccisione dei parenti della donna durante le rivolte nello Stato di Gujarat nel 2002. Gli uomini, condannati all'inizio del 2008, erano stati liberati nell’agosto 2022 per ordine del governo del Gujarat che aveva citato la loro buona condotta.

GIAPPONE

Il bilancio delle vittime del terremoto di Capodanno in Giappone è salito a 161, hanno annunciato le autorità locali, mentre un centinaio di persone continuano a essere disperse. Il maltempo dell’ultima settimana ha ostacolato i soccorsi: forti piogge e neve hanno provocato ulteriori crolli e frane, mentre ieri il ministro della Difesa ha annunciato l’invio di altri 6mila soldati.

GAZA – ISRAELE

In una conferenza tenutasi a Doha, in Qatar, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in viaggio in Medio Oriente per trovare una soluzione pacifica al conflitto, ha affermato che i civili palestinesi devono poter tornare a casa e ha respinto le dichiarazioni dei funzionari israeliani secondo cui i residenti di Gaza devono essere sfollati dalla Striscia. Il diplomatico ha poi condannato l’uccisione del giornalista Hamzah Dahdouh ma nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno approvato l’invio di ulteriori armi a Israele.

RUSSIA

Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto per concedere in via semplificata la cittadinanza russa a persone dell’Ucraina, Iraq, Siria, Afghanistan e Yemen, oltre agli apolidi vittime di deportazioni o altre ingiustizie e a tutti gli stranieri disposti a firmare un contratto con il ministero della difesa, senza pretendere la conoscenza della lingua, della storia e della legislazione russa, e senza il periodo di residenza quinquennale in Russia.

TAGIKISTAN - GERMANIA

Alcuni terroristi tagichi legati all’Isis si sono recati in Germania, presentandosi come cittadini ucraini provenienti dalle zone di guerra e chiedendo asilo come profughi, come comunica la Bild, secondo la quale stavano preparando un attentato al Duomo di Colonia, insieme a un turkmeno e a un kirghiso, anch’essi entrati sotto falsa identità.