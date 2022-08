MYANMAR

Il capo della giunta militare, il generale Min Aung Hlaing, ha annunciato che prolungherà lo stato di emergenza nel Paese per altri sei mesi. I militari avevano promesso nuove elezioni nell'agosto 2023, ma la data è già slittata e anche se dovessero tenersi difficilmente sarebbero libere ed eque. Nei giorni scorsi è stato arrestato il regista giapponese Toru Kubota per aver filmato delle proteste a Yangon.

FILIPPINE

I sacerdoti cattolici della provincia di Davao stanno conducendo una campagna contro l’attività mineraria dell’Asiaticus Management Corporation (Amcor), che nel 2017 era stata chiusa per aver violato le leggi ambientali. Amcor ha offerto alla diocesi una donazione, rifiutata dal vescovo mons. Mati Abel Apigo perché considerata un tentativo di corruzione.

ASIA ORIENTALE

Secondo una serie di nuovi dati le fabbriche della regione sono ancora in difficoltà a causa della pandemia: l'attività industriale della Corea del Sud è diminuita per la prima volta in quasi due anni, mentre il Giappone negli ultimi 10 mesi ha registrato una crescita più lenta a causa delle persistenti interruzioni della catena di approvvigionamento. Anche la crescita cinese è rallentata, nonostante un allentamento delle misure “zero covid”.

GIAPPONE

Il tasso di approvazione del primo ministro giapponese Fumio Kushida è sceso ai minimi da quando ha assunto la carica lo scorso ottobre: il premier ha perso 12 punti percentuali a causa della gestione della pandemia; il Giappone in questo momento è il Paese con il più alto numero di nuovi casi settimanali. Il premier nel mirino della critica anche per la decisione di celebrare i funerali di Stato per Shinzo Abe.

IRAN – AFGHANISTAN

Ieri le forze di sicurezza talebane si sono scontrate con le guardie di frontiera iraniane al confine tra i due Paesi, ma le dinamiche della disputa non sono ancora chiare. Secondo l’Iran i talebani stavano cercando di issare una bandiera dell’Emirato islamico "in un'area che non è territorio afghano". I talebani hanno dichiarato un morto. Nell'ultimo anno ci sono stati diversi scontri al confine.

RUSSIA

Il ministero russo dell’Agricoltura ha fornito le cifre relative ai raccolti del primo semestre del 2022, da cui risulta un grave calo nella produzione: sono stati raccolti 39,9 milioni di tonnellate di cereali, 11 milioni in meno dell’anno scorso, il grano lavorato è a 34 milioni contro 40 di un anno fa, e così per tutti gli indicatori del settore.

KAZAKISTAN

La procura generale del Kazakistan ha comunicato che per le sommosse di gennaio sono state condannate 717 persone, senza precisare l’entità della pena. In precedenza era stato fatto sapere che 83 di questi sono realmente condannati a un periodo di detenzione per reati gravi, mentre altri 512 sono stati liberati dopo la carcerazione preventiva.