Le notizie di oggi: la Thailandia ha bombardato alcuni obiettivi in Cambogia dopo nuovi scontri al confine. India e Cina accusate di inviare materiale militare in Russia. Teso il vertice tra rappresentanti dell'UE e Pechino. Hamas ha inviato una serie di proposte nell'ambito dei negoziati per il cessate il fuoco con Israele.

MYANMAR

Secondo i media sotto il controllo della giunta golpista birmana, ieri i soldati del regime sono riusciti a “riprendere completamente” la città di Thabeikkyin a circa 100 km a nord di Mandalay, importante centro di estrazione dell’oro conteso con le forze anti-regime dallo scorso anno. Con il controllo di Thabeikkyin e Nawnghkio, le forze della giunta controllano due fianchi della città di Mogok, il rinomato centro dell’industria mineraria dei rubini.

THAILANDIA – CAMBOGIA

Un caccia F-16 thailandese ha bombardato alcuni obiettivi in Cambogia questa mattina, dopo una serie di scontri armati al confine tra i due Paesi in cui sono morti alcuni civili. Ieri sera la Thailandia aveva richiamato il proprio ambasciatore dopo che un soldato thailandese aveva perso un arto a causa dell’esplosione di una mina, che secondo Bangkok era stata piazzata di recente, mentre per Phnom Penh si trattava di un ordigno risalente alla guerra del Vietnam.

UE – CINA

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i leader europei a "fare la scelta strategica giusta" nell'attuale contesto globale.Ha rivolto queste osservazioni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che si trovano a Pechino per un vertice che alcuni analisti cinesi prevedono possa essere decisivo per le relazioni tra Cina e UE.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud sempre più persone aspettano ore in fila per avere la propria frutta tagliata e confezionata. Il servizio, chiamato Fresh Table, è stato lanciato nel 2021 come prima postazione in-store e i clienti sono invitati ad acquistare la frutta e portare il proprio contenitore, ma il servizio ha guadagnato una grande popolarità e creato lunghe code, soprattutto tra gli amanti dell'anguria, arrivando anche a tre ore di attesa.

INDIA – RUSSIA

Un’azienda indiana a dicembre ha spedito in Russia un composto esplosivo per usi militari del valore di 1,4 milioni di dollari nonostante le minacce statunitensi di imporre sanzioni. Una delle aziende russe elencate come destinatarie del composto in un documento sui dati doganali, noto come HMX o octogen, è il produttore di esplosivi Promsintez, che secondo un funzionario del servizio di sicurezza ucraino SBU ha legami con l’esercito. Secondo altre fonti, anche motori di fabbricazione cinese vengono spediti di nascosto ad aziende statali che fabbricano droni in Russia.

TAGIKISTAN

A causa dei cambiamenti climatici, come documenta Asia Plus, le terre coltivabili in Tagikistan diventano sempre più sterili, di esse circa il 70% è in processo di forte degradazione, e il 10% della popolazione vive proprio in queste zone, una situazione aggravata anche dall’uso irrazionale delle risorse agricole, soprattutto nella coltivazione del cotone e nell’utilizzo incontrollato delle risorse idriche.

ISRAELE – GAZA

Questa mattina Hamas ha dichiarato di aver “presentato la sua risposta e quella delle fazioni palestinesi” ai mediatori per un cessate il fuoco a Gaza. Secondo fonti dell’AFP, nella proposta erano incluse modifiche sulle condizioni relative all'ingresso degli aiuti, alle aree da cui l’esercito israeliano avrebbe dovuto ritirarsi e alle garanzie per assicurare una fine definitiva alla guerra. Nel frattempo alla Knesset ieri è stata votata con 71 voti a favore contro 13, una mozione non vincolante sull’annessione della Cisgiordania.