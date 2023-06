Le altre notizie del giorno: allarme rosso per la temperatura a Pechino. L'Indonesia vuole assumere supervisori stranieri per la costruzione della nuova capitale. La Malaysia accusa quattro uomini thailandesi di traffico di esseri umani. Assad bombarda la Siria nord-occidentale.

MYANMAR

Il figlio più giovane della leader birmana Aung San Suu Kyi ha chiesto che la madre venga liberata: "Non posso lasciare che mia madre languisca in prigione", ha detto Kim Aris in un’intervista alla BBC. Aris, che è anche cittadino britannico, ha dichiarato che i militari golpisti non gli hanno mai permesso di parlare con la madre detenuta in isolamento e ha esortato la comunità internazionale a risolvere la crisi in Myanmar.

CINA

La temperatura a Pechino ha raggiunto i 41 gradi Celsius, la temperatura più calda mai registrata nella capitale cinese. La Cina ha un sistema di allarme meteorologico a quattro livelli, con il rosso il più grave e attualmente in vigore, seguito da arancione, giallo e blu.

INDONESIA

Per accelerare la costruzione della nuova capitale Nusantara, il governo indonesiano ha intenzione di assumere supervisori stranieri. Il presidente Joko Widodo aveva fissato l'obiettivo di inaugurare la nuova capitale nel Giorno dell'Indipendenza nel 2024, il 17 agosto. Tuttavia alcuni deputati hanno sottolineato la necessità di considerare i costi di un’azione del genere che tra l’altro scredita i professionisti indonesiani.

MALAYSIA – THAILANDIA

La Malaysia ha accusato quattro cittadini thailandesi di traffico di esseri umani per un caso del 2015, quando erano state scoperte al confine fosse comuni e campi gestiti tra trafficanti di migranti. Le foreste tra i due Paesi sono uno snodo importante per i migranti, la maggior parte rifugiati Rohingya portati lì in barca dopo essere fuggiti dalle persecuzioni in Myanmar o dai campi profughi del Bangladesh sovraffollati.

SIRIA

Tre persone sono state uccise e sei ferite durante un attacco delle forze del presidente siriano Bashar al-Assad contro il villaggio di Kafr Nouran vicino ad Aleppo. I Caschi bianchi, un gruppo di volontari di soccorso, hanno detto che il bombardamento è coinciso con il volo di un aereo da ricognizione russo sull'area e altri villaggi nella Siria nord-occidentale sono stati colpiti. L'escalation militare ha coinciso con i colloqui ad Astana in cui sono presenti rappresentati russi, iraniani, turchi e siriani del governo e dell'opposizione.

RUSSIA

Un cittadino russo della regione di Khabarovsk, nell’Estremo oriente, è stato arrestato con l’accusa di alto tradimento su indicazione dei servizi dell’Fsb, per aver trasferito tramite terzi alcune somme in criptovaluta in Ucraina, sul conto di una fondazione di beneficenza, che in realtà sarebbero serviti per l’acquisto di armi per l’esercito di Kiev e di droni per i partigiani in Russia. È il primo caso di questo tipo in Russia.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan si sta cercando il modo di spegnere il fuoco nel cratere della riserva di gas di Darvaz, soprannominato le “Porte dell’Ade”, interrompendo l’afflusso di gas che alimenta la fossa ardente. Verranno fatti dei tentativi virtuali e parziali, per evitare una catastrofe totale data la complessa struttura geologica dei vari strati del sito.