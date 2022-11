MYANMAR

Quattro persone sono rimaste ferite in un bombardamento dell'esercito del Myanmar su una Bible school battista nello Stato Shan settentrionale, dilaniato dal conflitto tra i militari e i gruppi armati etnici. A essere colpita è stata una comunità Kachin nella città di Kutkai. Secondo quanto riferito da fonti locali quando è avvenuto il bombardamento nell'area non erano in corso combattimenti.

CINA

Dolkun Isa, presidente del Congresso Mondiale Uiguro, ha espresso disappunto per il fatto che il premier tedesco Olaf Scholz durante la sua visita a Pechino abbia toccato solo brevemente il tema dei diritti umani e che la delegazione che lo accompagnava comprendesse solo rappresentanti del mondo economico e nessun esperto di diritti umani. “È estremamente deludente affermare che il genocidio degli uiguri sia dovuto a una diversa concezione dei diritti umani”, ha dichiarato Isa.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha fatto decollare decine di caccia stealth e altri aerei da guerra venerdì dopo aver individuato via radar più di 180 velivoli nordcoreani in varie località. Gli aerei di Pyongyang, tra cui caccia e bombardieri, sono stati avvistati in volo sopra le aree interne e al largo delle coste occidentali e orientali. La Corea del Nord sta protestando ferocemente contro le esercitazioni aeree combinate in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti, denominate Vigilant Storm.

INDIA

Un leader radicale indù radicale, Sudhir Suri, è stato ucciso con un colpo di pistola ad Amritsar, sede del famoso Tempio d'Oro, uno dei luoghi più sacri del Sikhismo. Un negoziante locale è stato arrestato in relazione all'omicidio. I sikh avevano accusato Suri per commenti sprezzanti sulla loro fede e comunità. Secondo la polizia, l'esponente radicale indù si trovava fuori da un tempio locale per protestare contro la presunta profanazione delle divinità indù.

EGITTO

Il leader ad interim dei Fratelli Musulmani egiziani Ibrahim Munir è morto all'età di 85 anni nella sua casa di Londra, dove viveva in esilio. Munir aveva assunto l’incarico due anni fa. La Guida generale della Fratellanza, Mohammed Badie, è tra le migliaia di persone detenute dall'estate 2013, quando il generale Abdel Fattah el-Sisi rovesciò l’allora presidente Mohamed Morsi, membro di spicco dei Fratelli musulmani.

IRAN-RUSSIA

Le compagnie assicurative iraniane hanno creato un consorzio per lavorare con il mercato russo, rivolto anzitutto agli obiettivi energetici, alle navi da carico e ai mezzi di trasporto commerciale. Saranno assicurati i carichi di gas e petrolio russo, e anche aerei e satelliti, basandosi su “40 anni di esperienza nell’economia delle sanzioni”.

RUSSIA

Secondo i calcoli del sito Političeskij Tsirk, l’1% dei russi detiene quasi il 60% delle ricchezze nazionali, tra cui 83 miliardari con un patrimonio complessivo di 320 miliardi di rubli. Il 70% dei russi detiene solo il 7% dei beni, e molti sono sotto la soglia di povertà, tra cui i mobilitati che si devono comprare da soli l’equipaggiamento per andare a morire in Ucraina.