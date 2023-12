Le notizie di oggi: il governo di Hong Kong vuole perseguire anche in Canada l’attivista Agnes Chow. Israele accusa Hamas di aver usato la violenza sessuale come arma di guerra. Dopo la morte di 6 soldati nepalesi nell’esercito russo, il Paese himalayano ha chiesto a Mosca di non reclutare più i suoi cittadini. Un ciclone in India ha causato almeno 9 morti e 8 mila sfollati.

MYANMAR

La giunta militare ha vietato ai veicoli umanitari - carichi di cibo e medicine - di entrare nella città di Loikaw in Myanmar, mentre si intensificano gli scontri tra l’esercito e la resistenza che continua la sua avanzata. La situazione avrebbe portato a una vera e propria crisi umanitaria nella capitale dello stato di Kayah, hanno riferito le ong presenti sul posto. Che denunciano: “Non ci sono più volontari per gli aiuti umanitari, perché tutti temiamo per la nostra sicurezza”. Secondo le stime di queste organizzazioni sarebbero più di 10 mila i civili rimasti intrappolati nella città nel mezzo dei combattimenti.

HONG KONG

Il governo di Hong Kong ha promesso di perseguire l’attivista pro-democrazia Agnes Chow, dopo che ha annunciato l’intenzione di rimanere “in esilio” in Canada. Oggi John Lee, il capo dell'esecutivo di Hong Kong, ha detto di aver “concesso clemenza a Chow permettendole di studiare a Toronto mentre è libera su cauzione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale”. Ma il tentativo di concedere un trattamento indulgente all’attivista si è concluso con un “completo inganno”, ha sostenuto. Chow era stata arrestata nel 2020 insieme al magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai con l’accusa di collusione con forze straniere.

ISRAELE - PALESTINA

"Hamas aveva un piano premeditato per usare la violenza sessuale come arma di guerra". A sostenerlo è la professoressa Ruth Halperin-Kaddari - della facoltà di giurisprudenza dell’Università Bar-Ilan - che ha studiato i filmati delle aggressioni del 7 ottobre verso le donne. I video non le lasciano "nessun dubbio" sul fatto che fossero state violentate. La docente e attivista per i diritti delle donne esprime anche rabbia per il ritardo degli organismi delle Nazioni Unite nel riconoscere l’uso delle violenze sessuali come armi da parte di Hamas. A supporto di questa tesi la polizia israeliana afferma di aver raccolto più di 1.500 testimonianze di donne e medici. Hamas nega le accuse.

NEPAL

Dopo la morte - presumibilmente in Ucraina - di 6 soldati nepalesi nell’esercito russo, il Paese ha chiesto a Mosca di non reclutare più suoi cittadini e di rimandare immediatamente nella nazione himalayana quelli ancora presenti tra le sue fila. Chiamati Gurkha, sono noti per le loro abilità di combattimento, e hanno prestato servizio nell’esercito britannico e indiano dopo l'indipendenza nel 1947 in base a un accordo tra i tre paesi. La nazione himalayana non ha però un accordo di questo tipo con la Russia, che ha invaso la vicina Ucraina nel febbraio 2022 e da allora è impegnata in una guerra.

INDIA

Forti piogge hanno sommerso le strade nel Sud dell'India, dove almeno nove persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise. Questo è accaduto a causa del passaggio del ciclone Michaung che ha raffiche di vento fino a 110 km/h. Le previsioni parlano di oltre 200 mm di pioggia nelle prossime 24 ore. Almeno 8.000 persone sono state evacuate.

RUSSIA

Secondo un sondaggio del progetto Khronika, sarebbero sempre di meno i russi favorevoli alla prosecuzione della guerra in Ucraina, attualmente al 12% rispetto al 22% dello scorso febbraio, comunque molti meno di quelli apertamente contrari. E per la prima volta prevalgono quelli favorevoli a un ritiro delle truppe senza la vittoria, 40% contro 33%.

THAILANDIA

Un autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero in Thailandia uccidendo 14 passeggeri e ferendone più di 20. L'incidente è avvenuto nella provincia occidentale di Prachuap Khiri Khan. "Tutti i feriti sono ricoverati in ospedale", si legge nel comunicato della polizia che aggiunge: “è in corso un'indagine sulle cause dell’incidente".

EUROPA - RUSSIA

Il quotidiano spagnolo El Mundo racconta che nel 2023 la Spagna ha acquistato una quantità record di gas russo, 6 volte di più rispetto al 2018, record precedente nella storia del Paese, diventando insieme al Belgio il maggiore acquirente di gas russo dopo la Cina.