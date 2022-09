MYANMAR

Le milizie etniche del Paese hanno respinto la proposta di pace del capo della giunta militare golpista, Min Aung Hlaing. I generali birmani offrono alle controparti di entrare nell’esercito come “guardie di frontiera”. Le formazioni armate etniche hanno precisato che un accordo del genere deve essere preceduto da una soluzione politica all’attuale conflitto civile.

CINA

Il Partito comunista cinese modificherà la propria costituzione al suo 20° Congresso, che si aprirà il 16 ottobre. La decisione, di cui non si conoscono ancora i dettagli, dovrebbe rafforzare in modo ulteriore la posizione di Xi Jinping, rendendolo il leader più potente dai tempi di Mao Zedong.

SIRIA

L’Isis vuole sfruttare le orrende condizioni del campo profughi di al-Hol per reclutare nuovi miliziani. Lo ha dichiarato il capo del Comando militare Usa per il Medio oriente, generale Erik Kurilla. Nella struttura, che si trova nell’area controllata dalle forze curde, vivono 55mila persone, in maggior parte donne e bambini.

INDIA

La Corte suprema ha garantito ieri la libertà su cauzione al giornalista Siddique Kappan, arrestato due anni fa con l’accusa di incitazione al terrorismo. Il fermo del reporter originario del Kerala era avvenuto per le sue indagini sul presunto stupro di una donna, la cui morte aveva provocato lo sdegno nazionale.

INDO-PACIFICO

I 14 Stati membri dell’Indo-Pacific Economic Framework hanno concordato ieri di avviare i negoziati formali per creare nella vasta regione un ordine economico “fondato sulle regole”. L’iniziativa, sponsorizzata dagli Usa, mira a fronteggiare l’ascesa geopolitica della Cina. Secondo i critici gli impegni assunti da Washington e i suoi partner rimangono ancora vaghi.

RUSSIA

Un Consiglio di zona (municipio) di San Pietroburgo ha chiesto l'incriminazione di Putin per tradimento della patria. Alla richiesta si è unito anche il Consiglio del quartiere Lomonosov di Mosca, secondo cui Putin deve "dare le dimissioni, poiché le vostre idee e il vostro modello di amministrazione sono irrimediabilmente invecchiati e ostacolano il progresso della Russia”.

KAZAKISTAN

Il membro della Commissione elettorale del Kazakhstan, Shavkat Utemisov, ha dichiarato che l’ex presidente Nazarbaev e la figlia Dariga potranno candidarsi alle prossime presidenziali anticipate. La scorsa settimana la vice ministra della Giustizia Alma Mukanova aveva affermato invece il contrario, richiamando i contenuti della nuova Costituzione.