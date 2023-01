Le altre notizie del giorno: il presidente filippino Marcos presenterà il progetto di creazione di un fondo sovrano a Davos, in Laos mancano medici e insegnanti. L'Australia non giocherà a cricket contro l'Afghanistan, gli sciroppi indiani continuano a causare morti. A Mosca i corsi di aggiornamento per alcuni chierici ortodossi africani.

MYANMAR

Non è ancora stato liberato il pastore battista Hkalam Samson, ex presidente della Kachin Baptist Convention, incarcerato dalla giunta golpista birmana nei mesi scorsi e ora detenuto a Myitkyina, nello Stato di Kachin. Al contrario, i militari hanno presentato nuove accuse nei suoi confronti: il processo dovrebbe iniziare oggi e sarà discusso all’interno della prigione. Se condannato, rischia fino a 3 anni di carcere.

FILIPPINE

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos jr. ha annunciato che solleverà la questione della creazione di un fondo sovrano al summit economico di Davos (previso dal 16 al 20 gennaio) nonostante il Congresso del Paese non abbia ancora approvato la proposta di legge. Il piano era stato criticato dall’opposizione perché prevedeva che il capitale iniziale venisse prelevato dai fondi pensione dei filippini: ora il disegno di legge stabilisce che i primi investitori saranno la banca centrale e altre banche statali.

LAOS

Il governo comunista del Laos ha previsto di assumere 800 impiegati statali quest’anno, che ricopriranno il ruolo di medici e insegnanti, ma secondo gli esperti la cifra non riuscirà a sopperire alla mancanza di personale: per rispettare i vincoli di bilancio, le assunzioni di dipendenti pubblici sono costantemente diminuite negli ultimi anni, passando da 2mila nel 2020 e 1.600 nel 2021 a 1.300 lo scorso anno, generando una carenza cronica di educatori e medici.

AUSTRALIA – AFGHANISTAN

La squadra maschile di cricket dell’Australia si è ritirata da una serie di partite contro l’Afghanistan per protestare contro le restrizioni dei talebani imposte alle donne nel Paese. La star del cricket afghana, Rashid Khan, ha espresso rammarico per la decisione: “Sono davvero deluso nel sentire che l'Australia si è ritirata dalla serie per non giocare con noi a marzo. Sono molto orgoglioso di rappresentare il mio Paese e abbiamo fatto grandi progressi sulla scena mondiale. Questa decisione ci riporta indietro nel tempo”, ha affermato chiedendo di separare sport e politica.

INDIA – UZBEKISTAN

L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che due sciroppi per la tosse prodotti in India non rispettavano gli standard di produzione, per cui ha sconsigliato di continuare a somministrarli ai bambini. L’allarme arriva dopo che almeno 18 bambini in Uzbekistan sono morti dopo aver assunto la medicina, episodio che era già accaduto in Uganda. Marion Biontech, l’azienda produttrice, ha negato le accuse.

PAKISTAN – EMIRATI ARABI UNITI

Gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di rinnovare un prestito esistente di due miliardi di dollari al Pakistan e promesso un nuovo prestito da 1 miliardo di dollari. La notizia è stata data ieri dopo un incontro tra il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif e il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La situazione economica del Pakistan ha costretto il governo a ricorrere a misure estreme, come la chiusura anticipata di ristoranti e negozi, mentre la Banca mondiale ha ridotto le previsioni di crescita del 2%.

RUSSIA

In Russia è morto misteriosamente l’ennesimo “pezzo grosso”, il 50enne colonnello della polizia Khabas Tsipinov, che si era recato da Mosca per le vacanze di Capodanno nella nativa Kabardino-Balkaria, ed è morto annegato nel fiume presso il quale era uscito a fare una passeggiata, scivolando e cadendo in acqua, dove il corpo è stato ritrovato solo il 10 gennaio.

RUSSIA – AFRICA

Si sono conclusi a Mosca i corsi di aggiornamento per cinque chierici ortodossi africani, provenienti da Camerun, Nigeria, Malawi e Sudafrica, che hanno ricevuto lezioni di teologia e liturgia e hanno visitato i principali monasteri e santuari della Russia. Quattro sono stati ordinati sacerdoti, e uno diacono, dall’esarca russo per l’Africa, il metropolita Leonid.