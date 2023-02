Le altre notizie del giorno: una delegazione pakistana è andata a Kabul per discutere il problema degli attacchi terroristici. Speculazioni su una sfera di metallo ritrovata in Giappone. Almeno 4 i morti in Cina dopo il crollo di una miniera. In Papua Nuova Guinea rilasciata una donna presa in ostaggio domenica. Bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza dopo i morti di ieri a Nablus. Sempre più stretto il legame tra Russia e Bielorussia.

MYANMAR

Le mine e gli ordigni inesplosi hanno ferito o ucciso più di una persona al giorno in Myanmar lo scorso anno, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. Le vittime nel 2022 sono state 390, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Prima del golpe, nel 2020, le Nazioni unite avevano registrato 254 vittime. La maggior parte degli incidenti è avvenuta nelle aree di confine dove si concentrano le milizie etniche e nella regione centrale del Sagaing, attraversata da intensi combattimenti a seguito del colpo di Stato dell’esercito.

PAKISTAN – AFGHANISTAN

Ieri una delegazione di alto rango guidata dal ministro della Difesa pakistano ha visitato Kabul per tenere colloqui con alcuni funzionari talebani. Presente anche il capo dell’intelligence pakistana, il generale Nadeem Ahmed Anjum. Secondo il ministero degli Esteri sono state discusse le attività dei talebani pakistani (Ttp), che solo nel mese di gennaio hanno ucciso 134 persone e ferito almeno 254 in 44 diversi attacchi.

GIAPPONE

Una boa? Un ordigno esplosivo? Un uovo di Godzilla? Da quando un’enorme sfera di metallo è apparsa sulla spiaggia di Enshuhama nella città costiera di Hamamatsu sui social sono impazzate le ipotesi sulla natura e l’origine dell’oggetto. C’è perfino chi ha ipotizzato si tratti di una delle sette sfere di Dragon Ball. Nel frattempo una squadra di esperti ha chiarito che non c’è rischio di esplosione.

CINA

Sona almeno quattro i morti e una cinquantina i dispersi dopo il crollo di una miniera di carbone nella regione della Mongolia interna. Le autorità cinesi hanno ordinato un’indagine sulle cause della frana, mentre continuano i soccorsi. Il carbone è una delle principali fonti di energia in Cina, ma le sue miniere sono tra le più letali al mondo a causa della scarsa applicazione degli standard di sicurezza. Le miniere cinesi hanno anche cercato di aumentare la produzione nell'ultimo anno sotto la richiesta del governo. Il sito in questione era stato chiuso per tre anni prima di riaprire ad aprile 2021.

PAPUA NUOVA GUINEA

È stata rilasciata oggi una donna che faceva parte di un gruppo di ricercatori catturati domenica da ribelli armati della Papua Nuova Guinea, mentre continuano gli sforzi per liberare gli altri ostaggi, ha detto la polizia locale. Gli archeologi si trovavano nel villaggio di Fogoma'iu in una remota regione montagnosa. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che i negoziati stanno venendo condotti nel tentativo di evitare un’escalation della tensione.

ISRAELE – PALESTINA

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza in risposta ad alcuni razzi lanciati dai combattenti palestinesi per vendicare la morte di 11 palestinesi uccisi ieri nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il gruppo del Jihad islamico e Hamas hanno condannato l’attacco a Nablus, durante il quale l’esercito israeliano ha chiuso gli accessi alla città per arrestare alcuni combattenti palestinesi. Negli scontri almeno 100 persone sono rimaste ferite.

RUSSIA – BIELORUSSIA

Il centro “Dosje” ha pubblicato stralci del progetto filtrato dal Cremlino di “annessione progressiva” della Bielorussia, che non si limita agli accordi ufficiali sullo Stato Unitario con la Russia, ma entro il 2030 verranno “armonizzate” le sfere della politica, della difesa, del commercio e della organizzazione sociale sotto “l’influsso determinante” di Mosca.

ARMENIA – AZERBAIJAN

Sono giunti nella base armena di Ekhegnadzor i 100 osservatori inviati dalla Ue, la metà disarmati, insieme a un contingente di 8 gendarmi francesi e ad alcuni poliziotti tedeschi, allo scopo di “aiutare alla stabilità nelle zone di frontiera con l’Azerbaigian, rafforzare la reciproca fiducia e la sicurezza delle persone nelle aree più martoriate dal conflitto”.