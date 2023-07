Il presidente Marcos ha firmato il decreto dopo l'approvazione della Camera e del Senato. "Siamo pronti per entrare in una nuova era di progresso sostenibile". Contrarie l’opposizione, ma anche diversi gruppi imprenditoriali, l’ambiente accademico e la società civile.

Manila (AsiaNews) – A meno di sei mesi di distanza da quando il presidente filippino aveva appoggiato esplicitamente il, già allora, controverso fondo sovrano, Ferdinand Marcos Jr. ha firmato una legge che crea ufficialmente il Maharlika Investment Fund (MIF).

“Questo è un passo coraggioso verso una significativa trasformazione economica del nostro Paese. Proprio mentre ci stiamo riprendendo dagli effetti negativi della pandemia, ora siamo pronti per entrare in una nuova era di progresso sostenibile, stabilità e ampia responsabilizzazione dei nostri mercati", ha detto “Bongbong” Marcos nel suo discorso dopo la firma del provvedimento amministrativo. Aggiungendo: “Per la prima volta nella storia delle Filippine, ora disponiamo di un fondo sovrano pensato per guidare il nostro sviluppo economico”. Il MIF, precedentemente chiamato Maharlika Wealth Fund, è un fondo sovrano che verrà utilizzato per investire in obbligazioni societarie nazionali ed estere, immobili commerciali e progetti infrastrutturali.

Marcos aveva presentato il fondo durante i suoi viaggi all'estero, in particolare quando è volato in Svizzera per l’ultimo World Economic Form lo scorso gennaio, ma nel paese il MIF ha suscitato sin dalla sua prima presentazione, diverse critiche da parte dell’opposizione a causa di possibili infiltrazioni negli investimenti. Il leader della minoranza al Senato Aquilino Pimentel III aveva chiesto a Marcos di porre il veto alla misura. Secondo Pimentel, infatti, la legge dirotterebbe nel mondo della finanza risorse che potrebbero essere utilizzate per risolvere problemi immediati del paese come le lacune nell'istruzione e nella sanità.

L'opposizione al fondo di investimento arriva anche da diversi gruppi imprenditoriali del paese, dagli ambienti accademici e dalla società civile. A preoccupare è innanzitutto l'uso dei fondi pensione statali come capitale iniziale. Oltre alle fonti di finanziamento, alcuni esperti si sono lamentati del fatto che i soldi dei contribuenti accumulati per il Maharlika potrebbero essere utilizzati per finanziare direttamente alcuni progetti con rischi elevati dovuti alle oscillazioni del mercato.

Intanto ci sono già delle aziende canadesi che hanno manifestato l’interessa ad investire nel fondo delle Filippine. Tra queste ci sono anche la società di gestione degli investimenti e i fondi pensione canadesi che strizzano l’occhio a Marcos e sono pronte a fare affari nel paese, secondo il Dipartimento delle finanze.

Cronistoria della controversa approvazione

Nel dicembre 2022 – quando la Camera stava solo deliberando sul provvedimento del fondo sovrano, ma il Senato non l'aveva ancora affrontato – Marcos difese per la prima volta il fondo, sostenendo che sarebbe stato “vantaggioso” per le Filippine.

A metà gennaio, la Camera – presieduta dal cugino di Marcos, il presidente Martin Romualdez – ha approvato il provvedimento amministrativo per la costituzione del fondo. È in quel momento che il presidente Marcos certifica il disegno di legge come “urgente”, il che ha significato: ridurre la discussione in Senato, accelerando i tempi e lasciando ai legislatori meno tempo per esaminarlo.

Il Senato, anch'esso dominato da una "supermaggioranza" alleata di Marcos - ha impiegato comunque più tempo della Camera per deliberare sul fondo - ha comunque approvato il provvedimento che istituisce un fondo sovrano consegnando oggi l’atto a Marco per la firma e la promulgazione della legge.

L'idea del fondo Maharlika non sarebbe nata da Marcos, anche se è uscita dallo stesso Palazzo Malacañang - residenza ufficiale del presidente -. Infatti, curiosamente, Marcos Jr non l'ha menzionata durante il suo ultimo discorso sullo stato della nazione, quando i presidenti in genere spiegano le loro priorità per l’anno legislativo venturo.

Foto RTV Malacañang (tv di Stato)