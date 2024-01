Il governo locale ha dato formalmente il via libera alla concessione dello status di ateneo al Caritas Institute of Higher Education, promosso dalla diocesi e già frequentato da 2500 studenti. È stato accreditato per le discipline delle scienze sociali, della gestione amminitrativa e della comunicazione. Nel nome il richiamo a san Francesco Saverio oltre che al santo di Assisi.

Hong Kong (AsiaNews) - Da oggi Hong Kong ha ufficialmente la sua università cattolica, che porterà il nome di San Francesco. L’annuncio è stato dato con un comunicato dal governo locale che è formalizzato l’elevazione al rango di università del Caritas Institute of Higher Education, l’istituzione formativa promossa dalla Chiesa cattolica di Hong Kong. Diventa così il quarto istituto di istruzione post-secondaria privato a cui viene concesso il titolo di università nell’ex colonia britannica.

Già nello scorso mese di ottobre si era avuta notizia che il Consiglio per l'accreditamento delle qualifiche accademiche e professionali aveva certificato la presenza di tutti i requisiti necessari. Mancava solo l’approvazione formale da parte del governo, guidato dal capo dell’esecutivo John Lee, che è stata comunicata ufficialmente oggi.

Christine Choi Yuk-lin, segretario per l'Istruzione, si è congratulata con il Caritas Institute of Higher Education sottolineando l’impegno “per fornire ai giovani di Hong Kong percorsi di studio di qualità, flessibili e diversificati”. “Confido che il settore dell'istruzione post-secondaria autofinanziata - ha aggiunto - continuerà a svolgere un ruolo centrale nel coltivare i talenti per sostenere il fabbisogno di manodopera di Hong Kong e il suo ulteriore sviluppo in un hub internazionale per l'istruzione post-secondaria”.

Con la nascita ufficiale della St. Francis University si compie un desiderio da lungo coltivato dalla Chiesa cattolica di Hong Kong. Già negli anni '70, l'allora vescovo Francis Hsu aveva spinto per la creazione di un'università cattolica. Nel suo nome nacque nel 1985 il Caritas Francis Hsu College, divenuto poi Caritas Institute of Higher Education, molto apprezzato a Hong Kong soprattutto per la formazione degli infermieri. Insieme al Caritas Bianchi College of Careers - intitolato a mons. Lorenzo Bianchi, missionario del Pime che fu vescovo fino al 1969 a Hong Kong dopo la prigionia in Cina - quest’istituzione attualmente offriva già corsi di formazione post-secondaria in 35 diverse discipline che abbracciano anche le scienze sociali, le tecnologie e l’economia e sono frequentati da circa 2500 studenti. Ora, dunque, la St. Francis University potrà ulteriormente crescere avendo ottenuto l’accreditamento come ateneo delle aree della scienze legate alla gestione amministrativa, alle scienze sociali e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’attuale arcivescovo di Hong Kong, il card. Stephen Chow, già quando era superiore locale dei gesuiti aveva promosso attivamente l'idea di un'università cattolica a Hong Kong. L'idea iniziale era quella di costruire un'università completamente nuova a Fanling, vicino al confine con la Cina continentale, ma il progetto fu rifiutato dalle autorità per motivi urbanistici. Per questo una volta divenuto vescovo il card. Chow ha rilanciato il progetto suggerendo di trasformare l’istituto di istruzione superiore già esistente in un'università. Il nome di St. Francis University - riprendendo un’intuizione che era già del suo predecessore, l’arcivescovo Michael Yeoung, scomparso nel 2019 - abbraccia insieme la vocazione al dialogo di Francesco d’Assisi e la profezia missionaria di san Francesco Saverio, il grande evangelizzatore dell’Asia.