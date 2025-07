Le notizie di oggi: Turchia e Pakistan stringono ancora di più l'allenza nei settori energetico e della difesa. Gli universitari cinesi stanno abbandonando i campus per il troppo caldo. L'isola di Bali è ufficialmente la seconda isola più affollata al mondo. Un uomo thailandese ha percorso 30 km a piedi per versare salsa di pesce sul ritratto di Hun Sen.

MEDIO ORIENTE

Sei membri dell’equipaggio della nave Eternity C colpita dagli Houthi sono finora stati tratti in salvo, mentre è stata confermata la morte di altre tre persone. La nave cargo trasportava 25 individui, quasi tutti provenienti dalle Filippine, ed è stata affondata dagli Houthi dello Yemen perché era diretta in Israele, secondo una dichiarazione del gruppo. Si tratta della seconda imbarcazione affondata in una settimana nel Mar Rosso.

TURCHIA – PAKISTAN

I ministri degli Esteri e della Difesa turchi sono arrivati a Islamabad per discutere di cooperazione militare ed energia con le autorità pakistane. I funzionari di Ankara hanno espresso solidarietà al Pakistan dopo gli scontri di inizio maggio con l’India. I due Paesi stanno valutando la possibilità di cooperare nei settori minerario, del gas naturale, del petrolio e delle terre rare, si legge nel comunicato rilasciato alla fine degli incontri.

COREA DEL SUD

L’ex presidente Yoon Suk-yeol si trova per la seconda volta in detenzione dopo che un tribunale ha emesso un nuovo mandato d’arresto. Nonostante Yoon sia stato rimosso dall’incarico dopo aver dichiarato la legge marziale a dicembre, nei giorni scorsi la procura ha chiesto nuove indagini per abuso di potere e ostruzione di doveri ufficiali e i giudici temono che il leader conservatore possa distruggere le prove legate al caso.

THAILANDIA – CAMBOGIA

Un uomo thailandese ha camminato a piedi nudi per 30 km in circa cinque ore solo per versare della salsa di pesce (chiamata “nam plaa raa” e molto usata nella cucina thai) sul ritratto dell’ex leader cambogiano Hun Sen fuori dall’ambasciata a Bangkok. L’uomo è stato brevemente trattenuto e poi rilasciato dalla polizia. L’episodio avviene in seguito alle tensioni al confine tra i due Paesi.

INDONESIA

Bali è, dopo Giava, ufficialmente la seconda isola più affollata al mondo, e i residenti locali cominciano a lamentarsi dell’afflusso di turisti. Con una superficie di 5.780 km quadrati e 4,2 milioni di abitanti, l’isola accoglie ogni giorno 60mila visitatori. L’anno scorso il numero totale di stranieri è stato di 6,3 milioni. Anche molti indonesiani provenienti dal resto del Paese si stanno trasferendo, provocando un ulteriore aumento dei prezzi.

CINA

A causa del gran caldo degli ultimi giorni, gli universitari cinesi hanno abbandonato i campus per rifugiarsi in luoghi con l’aria condizionata. All’università di Qingdao è morta una guardia del dormitorio per un colpo di calore, causando preoccupazione tra gli studenti, che spesso si trovano a vivere in piccole stanze sovraffollate. La stagione del sanfu inizia solitamente a metà luglio, ma quest'anno è arrivata prima, con temperature nella regione orientale che hanno superato i 40 °C la scorsa settimana.

RUSSIA

In Crimea sono state messe in vendita ai privati le azioni dei porti marittimi di Yalta ed Evpatorija, che sono in grave crisi economica per la mancanza di attività turistiche a causa del conflitto con l’Ucraina, essendo chiusi dal 2014 alle visite e alle attività economiche insieme a quelli di Sebastopoli, Kerč e Feodosija, ed essendo anche oberati dalle sanzioni internazionali.

KIRGHIZISTAN - TAGIKISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, si è recato in visita a Taškent dove ha incontrato il tagico Emomali Rakhmon, firmando insieme 13 documenti bilaterali per il rafforzamento della collaborazione economica tra i due Paesi, soprattutto l’Accordo sulle misure di fiducia che simboleggia “una nuova tappa nelle relazioni”, dopo le tante tensioni degli anni passati.