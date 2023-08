di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) - La sfida, oggi, è di far nascere una società che non rinneghi, ma sappia valorizzare la bellezza che è presente nella fede e una umanità che abbia al suo interno “gli insegnamenti fondanti di ciascuna religione”. È quanto ha sottolineato Vidura Wickramanayake, ministro srilankese per gli Affari religiosi, culturali e il buddismo, ad un evento che si è tenuto nei giorni scorsi e ha riunito diverse personalità e leader politici e religiosi del Paese, con l’obiettivo di costruire nuove basi di convivenza. “E per far questo - ha proseguito - abbiamo bisogno dell’aiuto della moschea, del tempio e della Chiesa“ oltre a provvedimenti atti a favorire la “socializzazione” fra buoni cittadini, per vincere le barriere della diffidenza reciproca.

L’appello lanciato dal ministro è giunto in occasione di un incontro interreligioso, nell’ambito di una iniziativa culturale e per il dialogo, promosso da Caritas Seth Sarana alla Maris Stella College di Negombo (arcidiocesi di Colombo), all’insegna del tema: “L’amore oltre la religione e la razza”. Interpellato da AsiaNews il direttore del programma Diluni Tharangani ha ricordato come la zona, caratterizzata da una popolazione multi-etnica e multi-forme al suo interno, rappresenta un luogo ideale per un “programma pilota”. Il progetto, prosegue l’esperto Caritas, vuole “far capire ai bambini i principi e i valori delle diverse religioni” lavorando per “costruire amore e unità fra loro”.

Oltre alla Caritas hanno collaborato all’iniziativa i vari dipartimenti per gli affari religiosi cristiano, buddista, musulmano e indù, fornendo ciascuno il proprio contributo per fornire ai bambini maggiori conoscenze sulle diverse fedi. Attraverso un incontro comune, i vari leader religiosi buddisti hanno spiegato ai più piccoli i principi per condurre uno stile di vita che porti all’ascolto reciproco, alla conoscenza, all’unità fra le diverse religioni sia a livello spirituale che materiale.

Diversi bambini della Sunday school presenti all’evento hanno parlato di grande opportunità per una buona conoscenza di tutte e quattro le principali religioni, occasione che andrebbe estesa anche ai giovani di altre zone dello Sri Lanka. “Questa giornata è molto preziosa” ha sottolineato Ad AsiaNews una giovane musulmana. Opinione condivisa da un gruppo di ragazzi indù della Wijayarathnam Hindu School di Negombo, che parlano di “giorno felice” perché “abbiamo conosciuto molte cose di altre religioni che non sapevamo. Inoltre, siamo felici - aggiungono con convinzione - di aver avuto l‘opportunità di conoscere anche altri giovani”.

L’evento ha incontrato l’apprezzamento non solo dei bambini, ma anche degli stessi capi religiosi presenti. Fra questi lo studioso islamico Hasan Moulana, che spiega: “Pur avendo partecipato a incontri come leader interreligioso per molto tempo, sono felice di dire che questo è il primo ad essere organizzato in modo molto significativo e ad un livello molto alto, per ottenere una comprensione di tutte le religioni”. Egli ha concluso auspicando che appuntamenti simili possano essere promossi in futuro in tutti e 24 i distretti dello Sri Lanka. “Vorrei chiederlo - ha confermato - all’Istituto Seth Sarana e al ministro Wickramanayake per gli affari religiosi”.